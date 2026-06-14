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عربي ودولي

بالصور .. العراقيون يحيون ذكرى مجزرة
عربي ودولي

بالصور .. العراقيون يحيون ذكرى مجزرة "سبايكر" وتأسيس الحشد الشعبي

2026-06-14 12:43
135
عادل الجبوري - مراسل
249 مقالاً

كاتب من العراق

بحضور رسمي وشعبي واسع، أحيا العراقيون الذكرى السنوية الثانية عشرة لمجرزة "سبايكر" المؤلمة، وتأسيس الحشد الشعبي، حيث تجمعت عوائل ضحايا مجزرة "سبايكر" وحشود غفيرة من المواطنين عند موقع الجريمة في محافظة صلاح الدين، فيما شارك رئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وعدد من الزعامات والشخصيات السياسية والحكومية في الحفل الرسمي الذي أقامته هيئة الحشد بذكرى التأسيس.

وأشاد المتحدثون في كلماتهم بدور المرجعية الدينية في مواجهة عصابات "داعش" الإجرامية، والأثر الكبير لفتواها التاريخية، فتوى "الجهاد الكفائي" في تحقيق الانتصار ودفع خطر الإرهاب عن البلاد.

 

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العراق الحشد الشعبي
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