استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد (14 حزيران/يونيو 2026) مع استمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد المواطن خليل جميل المصري (40 عامًا) سكان غزة شارع الثورة متأثرًا بجراحه إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال أمس في شارع الثورة وسط مدينة غزة

كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد المواطن محمد رمزي أبو حصيرة (39عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في بطنه على مفترق السرايا أمس.

كذلك، أفاد مصدر فلسطيني باستشهاد المواطن زكي محمد القرا (30 عامًا) صباح الأحد، إثر إصابته برصاص الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي السياق، أفاد مصدر طبي باستشهاد الطفل أمير عماد البشيتي (13 عامًا)، قبيل منتصف الليل برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة البطن السمين جنوبي مدينة خانيونس، وهو ما يرفع عدد الشهداء أمس السبت إلى 4 بنيران قوات الاحتلال في مختلف أرجاء قطاع غزة.

هذا، وأُصيب مواطن صباح اليوم الأحد بجروح خطيرة، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة "إسرائيلية" على فناء منزل في مخيم خان يونس.

إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع، فيما أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" قذائفها في بحر مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 989 شهيدًا، إضافة إلى 3,138 مصابًا، إلى جانب تسجيل 783 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,999 شهيدًا و173,246 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

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