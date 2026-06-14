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إيران

لجنة تشييع الشهيد الإمام الخامنئي تبحث سير إجراءاتها وتحضيراتها
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إيران

لجنة تشييع الشهيد الإمام الخامنئي تبحث سير إجراءاتها وتحضيراتها

2026-06-14 15:25
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أكد رئيس لجنة تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)، محمد رضا عارف أن الجمهورية الإسلامية حققت بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا قفزات كبيرة في مجالات العلم والتكنولوجيا بفضل توجيهات الإمام الشهيد؛ مشيرًا إلى أن إيران نجحت في كسر هيبة أميركا والكيان الصهيوني.

وخلال اجتماع أمانة لجنة تشييع جثمان الإمام الشهيد الذي عُقد لبحث سير الإجراءات والتنسيقات التنفيذية ومتابعة البرامج المتعلقة بمراسم التشييع، شدّد عارف على أن الإمام الشهيد كان أحد أبرز الشخصيات وأكثرها تأثيرًا في العالم خلال القرن الحادي والعشرين.

وتابع عارف مستذكرًا مآثر الإمام الشهيد، أن أوضاع إيران والعالم الإسلامي وجميع أحرار العالم شهدت تحولًا عميقًا واستثنائيًا في ظل قيادته الذكية والحكيمة والشجاعة والمقتدرة.

ولفت عارف إلى الذكرى السنوية لبدء الحرب التي شنّها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستمرت 12 يومًا، قائلًا إن "الجمهورية الإسلامية تمكنت بعد تلك الحرب، بفضل القيادة الحكيمة والاستراتيجيات التي رسمها الإمام الشهيد، من تعويض أضرارها وتحقيق قفزات كبيرة في مجالات العلم والتكنولوجيا، وهي إنجازات تجلت آثارها بوضوح خلال حرب رمضان، فيما استمر مسار التقدم التكنولوجي بوتيرة متصاعدة.

وتابع عارف أن "الشعب الإيراني صمد خلال العامين الماضيين في مواجهة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجحت للمرة الأولى في كسر هيبة أمريكا والكيان الصهيوني أمام أنظار العالم.

وأردف عارف بالقول إن "الشعوب والدول التي عانت لسنوات من الهيمنة والضغوط الأميركية وتعرضت للإذلال، تشعر اليوم بالفخر بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت قيادة الإمام الشهيد وآية الله السيد مجتبى الخامنئي".

وختم عارف تصريحاته بتأكيد ضرورة حشد جميع إمكانات البلاد لضمان إقامة مراسم تشييع تليق بالمناسبة وبأكبر قدر من الزخم، داعيًا إلى مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمؤسسات والجهات المعنية.

الكلمات المفتاحية
الإمام الخامنئي ايران
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