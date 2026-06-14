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فلسطين

الفصائل الفلسطينية تسلّم ردّها على خطة ميلادنوف
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فلسطين

الفصائل الفلسطينية تسلّم ردّها على خطة ميلادنوف

2026-06-14 15:57
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سلّمت حركة حماس أمس السبت (13 حزيران/يونيو 2026) رد الفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من نيكولاي ميلادنوف ممثل ما يسمى مجلس السلام في التاسع عشر من أبريل/نيسان الماضي.

ووفق بيان صادر عن حماس اليوم الأحد، فإن الحركة والفصائل الفلسطينية والوسطاء (مصر، وقطر، وتركيا) عقدوا في القاهرة خلال الأسبوع المنصرم العديد من اللقاءات، أثمرت عن بلورة الموقف الوطني الموحد تم تقديمه يوم أمس.

وأكدت أن الفصائل الفلسطينية تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بمسؤولية وإيجابية عاليتين، مؤكدةً ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، ولا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف جميع أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

كما شددت على ضرورة الالتزام الكامل أيضًا بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب الصهيوني الكامل من القطاع وإعادة الإعمار، وصولًا إلى تحقيق أهداف شعبنا في إقامة دولته ونيل حقه في تقرير المصير.

ومن المقرر أن يواصل وفد حركة حماس في القاهرة لقاءاته مع الوسطاء والفصائل للمضي قدمًا في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة فصائل المقاومة الفلسطينية حماس
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