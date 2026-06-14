قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالیباف إن "اعتداء الصهاينة على الضاحية الجنوبية في بيروت أظهر مرة أخرى أن الولايات المتحدة إمّا لا تملك الإرادة لتنفيذ التزاماتها أو لا تملك القدرة على ذلك".

وأضاف في منشور على حسابه على منصة "إكس": "لا يمكنكم الحصول على امتيازات عبر إعطاء الضوء الأخضر للكيان"، مشيرًا إلى أن لعبة "الشرطي السيئ والشرطي الجيد" أصبحت قديمة.

وختم قاليباف "إذا كنتم لا تملكون الإرادة أو القدرة على تنفيذ التزاماتكم، فلا يمكن الحديث عن الاستمرار في هذا المسار".

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