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إيران

قاليباف: الأميركيون إمّا لا يملكون إرادة تنفيذ التزاماتها وإمّا لا يقدرون
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إيران

قاليباف: الأميركيون إمّا لا يملكون إرادة تنفيذ التزاماتها وإمّا لا يقدرون

2026-06-14 15:59
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قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالیباف إن "اعتداء الصهاينة على الضاحية الجنوبية في بيروت أظهر مرة أخرى أن الولايات المتحدة إمّا لا تملك الإرادة لتنفيذ التزاماتها أو لا تملك القدرة على ذلك". 

وأضاف في منشور على حسابه على منصة "إكس": "لا يمكنكم الحصول على امتيازات عبر إعطاء الضوء الأخضر للكيان"، مشيرًا إلى أن لعبة "الشرطي السيئ والشرطي الجيد" أصبحت قديمة. 

وختم قاليباف "إذا كنتم لا تملكون الإرادة أو القدرة على تنفيذ التزاماتكم، فلا يمكن الحديث عن الاستمرار في هذا المسار".

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان اميركا ايران
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