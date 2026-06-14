أحيت جمعية "قولنا والعمل" أمس مناسبة رأس السنة الهجرية المباركة باحتفال ديني وتربوي أقيم في باحة مسجد ومجمع عمر بن الخطاب في برالياس، برعاية رئيس الجمعية الشيخ الدكتور أحمد متعب القطان، تخلله تكريم طلبة معهد عمر بن الخطاب لتعليم القرآن الكريم.

وحضر الاحتفال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح، وممثل المطران أنطونيوس الصوري الأب تيموثاوس أبو رجيلي، وممثلون عن الأحزاب الوطنية والإسلامية، وممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية، والمخاتير، ومدراء المؤسسات التربوية، ومحامون وأطباء، وأولياء أمور الطلبة المكرمين، إضافة إلى حشد من أبناء برالياس والمنطقة، فيما قدم الطلبة المكرمون فقرات متنوعة من وحي المناسبة.

صلح

وفي كلمة له، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح أن الهجرة النبوية الشريفة شكلت نموذجًا للصمود ورفض الخضوع، معتبرًا أن المقاومة في لبنان هي امتداد لهذا النهج، موجهًا التحية إلى الشهداء والجرحى والأسرى وعائلاتهم.

وشدد صلح على أن المشكلة الحقيقية تكمن في الاحتلال "الإسرائيلي" وليس في من يقاوم الاحتلال، مؤكدًا أن المقاومة ولدت من الاحتلال والعدوان، وأنها أثبتت قدرتها على حماية لبنان والدفاع عن أرضه وشعبه.

وأكد أن خيار الصمود والمواجهة أقل كلفة من خيار التنازل والاستسلام، معلنًا رفضه التفاوض المباشر مع العدو "الإسرائيلي"، مشددًا على أن أي اتفاق لا يحفظ حقوق لبنان ولا ينهي الاحتلال ولا يصون السيادة الوطنية لا يمكن أن يكون مقبولًا.

كما دعا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والابتعاد عن خطابات التحريض والانقسام، مؤكدًا أن قوة لبنان تكمن في شعبه وجيشه ومقاومته، وفي تمسكه بحقوقه ورفضه الإملاءات الخارجية.

القطان

بدوره، أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان أن خيار المقاومة جاء انطلاقًا من الالتزام بالقرآن الكريم ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، معتبرًا أن المشروع الصهيوني الأميركي يستهدف الإنسان والإنسانية، ولا يفرق بين المسلمين والمسيحيين.

وشدد على أن الوقوف إلى جانب كل من يواجه العدوان "الإسرائيلي" هو واجب شرعي، مشيرًا إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وما يتعرض له الأطفال والمدنيون من استهداف مستمر.

واعتبر القطان أن محاولات شيطنة المقاومة في لبنان تتجاهل حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمجاهدون دفاعًا عن الوطن، مؤكدًا أن "المقاومة في لبنان هي أنفسنا"، وأن العدو "الإسرائيلي" فشل في تحقيق أهدافه رغم عدوانه المتواصل.

وقال إن التجارب أثبتت أن "القوة هي التي تفاوض، والقوة هي التي تأتي بوقف إطلاق النار"، داعيًا إلى شكر كل من يقف إلى جانب لبنان ويساهم في وقف العدوان وإعادة الإعمار، وموجهًا التحية إلى إيران والدول العربية والخليجية التي تقدم الدعم للبنان، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بعد إعادة فتح باب تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية.

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