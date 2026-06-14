أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن العدوان "الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية لبيروت أظهر مجددًا أن الولايات المتحدة إما تفتقر إلى الإرادة اللازمة للوفاء بالتزاماتها أو أنها عاجزة عن فرضها وتنفيذها.

وقال قاليباف في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إن منح الكيان "الإسرائيلي" الضوء الأخضر لمواصلة اعتداءاته لا يمكن أن يحقق أي مكاسب أو نتائج إيجابية، معتبرًا أن ما جرى يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام واشنطن بالتعهدات التي تقدمها في الملفات الإقليمية.

وأضاف أن سياسة توزيع الأدوار بين الشرطي الطيب والشرطي السيء لم تعد تنطلي على أحد، واصفًا هذا الأسلوب بأنه أصبح قديمًا ومكشوفًا، ولا يمكن استخدامه للتغطية على الحقائق القائمة في المنطقة.

وشدد قاليباف على أن أي مسار سياسي أو تفاوضي يحتاج إلى طرف يمتلك الإرادة والقدرة على تنفيذ التزاماته، مؤكدًا أنه إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة أو غير راغبة في الوفاء بما تتعهد به، فلا يمكن الحديث عن جدوى الاستمرار في هذا المسار أو البناء عليه لتحقيق نتائج حقيقية.

ورأى أن العدوان "الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية لبيروت، تعكس الحاجة إلى مراجعة جدية للمواقف والسياسات المتبعة، في ظل استمرار الاعتداءات والتصعيد في المنطقة.

الكلمات المفتاحية