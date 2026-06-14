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حزب الله شيّع الشهيد حسن سلمان عياش في بلدة شعت بموكب حاشد
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لبنان

حزب الله شيّع الشهيد حسن سلمان عياش في بلدة شعت بموكب حاشد

2026-06-14 16:16
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة شعت والجوار الشهيد السعيد حسن سلمان عياش (أبو جواد)، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة منزله بنثر الورود والأرز، قبل انطلاق موكب التشييع بحضور رئيس حزب الراية علي حجازي وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

وتقدمت التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولًا إلى الجبانة، حيث أقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا و"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ ميثم زعيتر، ووري بعدها الشهيد الثرى، إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الشهداء البقاع
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