أكد قائد حرس الحدود في إيران العميد علي أكبر جاويدان أن أمن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية عند أعلى مستوى.

وخلال زيارة لحدود محافظة كرمانشاه، أكد العميد جاويدان أن القوات الحدودية الإيرانية، لا سيما في القطاع الغربي ومحافظة كرمانشاه، تتمتع بجاهزية عملياتية عالية، وتعمل بتنسيق وثيق مع سائر القوات المسلحة لضمان أمن الحدود على أفضل وجه.

وأشاد العميد جاويدان بدور سكان المناطق الحدودية، واصفًا إياهم بـ "حراس الحدود الفعليين" لما يقدمونه من إسهامات جوهرية في الحفاظ على أمن واستقرار مناطقهم.

كما شدد على أن حرس الحدود في أتم الاستعداد للتصدي لأي تهديدات إرهابية أو أمنية برد حاسم ورادع، مؤكدًا أن أمن الحدود الإيرانية يبلغ اليوم أعلى مستوياته.

وفي ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، أوضح أن التبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية يسير وفقًا للقوانين واللوائح المرعية، مشيرًا إلى أن الشرطة وحرس الحدود يدعمون الناشطين الاقتصاديين ويسهلون أعمالهم، مع التصدي بحزم لأي محاولات تهريب أو نقل بضائع محظورة.

كما أثنى على دبلوماسية الحدود التي تنتهجها إيران، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع العراق عبر الدوريات المشتركة وتبادل المعلومات، مما عزز الأمن على جانبي الحدود، سواء مع الحكومة المركزية أو إقليم كردستان.

وفي سياق التحضيرات لمراسم "أربعينية الإمام الحسين عليه السلام"، أكد العميد جاويدان أن قوات حرس الحدود تعتبر خدمة الزوار شرفًا كبيرًا، وأن كافة الوحدات في المعابر المؤدية للعراق على أهبة الاستعداد لتوفير الأمن وتقديم التسهيلات اللازمة.

وأشار إلى وجود ترتيبات لضمان انسيابية الحركة في المعابر المزدحمة، مع دراسة إمكانية تفعيل معابر أخرى لتعزيز الخدمات المقدمة للزوار.

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