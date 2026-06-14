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لبنان

شهداء وجرحى في عدوان صهيوني استهدف الضاحية الجنوبية
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لبنان

شهداء وجرحى في عدوان صهيوني استهدف الضاحية الجنوبية

2026-06-14 19:37
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شن العدو الصهيوني، الأحد 14 حزيران/يونيو 2026، عدوانًا مستهدفًا بغارة من طيرانه الحربي مبنى سكنيًا مؤلّفًا من 5 طبقات في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، ممّا أدّى إلى ارتقاء ثلاث شهداء وإصابة 15 مواطنًا في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى حدوث دمار كبير في المباني المجاورة للمنزل المستهدف وفي المحال التجارية، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأعلن "الدفاع المدني اللبناني" عن أنّ عناصره تمكّنوا من سحب جثامين الشهداء الثلاثة من تحت الأنقاض، ونقل الجرحى إلى إحدى المستشفيات لتلقّي العلاج، مشيرًا، في بيان، إلى أنّ عناصره "نفّذت، منذ وقوع الغارة التي استهدفت منطقة الغبيري، عمليات بحث وإنقاذ ورفع أنقاض في موقع الاستهداف".

وكان العدو قد شنّ عدوانًا استهدف مبنى سكنيًا في محلّة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية، يوم 7 حزيران/يونيو 2026، أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

وردًّا على هذا العدوان، شنّت إيران، في اليوم نفسه، هجومًا صاروخيًا استهدف مواقع عسكرية صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الكلمات المفتاحية
الضاحية الجنوبية بيروت العدوان الصهيوني
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