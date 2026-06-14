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لبنان

فرنجية: كان ضروريًا استخدام المقاومة ورقة قوة في المفاوضات بدل التخلّي عن قوتنا
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لبنان

فرنجية: كان ضروريًا استخدام المقاومة ورقة قوة في المفاوضات بدل التخلّي عن قوتنا

2026-06-14 22:34
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قال رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية، إنّه "كان من الضروري استخدام المقاومة ورقة قوة في المفاوضات بدل التخلّي عن قوتنا، والدليل ما قاله "الإسرائيلي" بأنّه ليس لدينا ما نفاوض به". 

أضاف فرنجية، خلال كلمة له في ذكرى مجزرة إهدن، الأحد 14 حزيران/يونيو 2026: "ليت الرئيس الأميركي منحنا في الاتفاق اللبناني - الأميركي ما منحه لإيران في مذكّرة التفاهم".

وتساءل: "كم مرّة اختُبِرنا؟"، موضحًا أنّه "في عام 1982 وصلت "إسرائيل" إلى بيروت وطُلِب من الرئيس (الأسبق للجمهورية الراحل سليمان) فرنجية التغيير فكان أنْ راهن على انتصار لبنان وانسحبت "إسرائيل" وانتصر لبنان".

وتطرّق إلى مساعي التطبيع مع الكيان الصهيوني، فقال: "من سيوقّع (على اتفاق لتطبيع العلاقات مع الكيان) اليوم سيوقّع وحده لأنّ الشعب بنسبة كبيرة ليس معه وفي كل الاستفتاءات الأكثرية ضدّ "إسرائيل" ولو تمايزوا في موضوع الداخل".

وتوقّف عند مجزرة إهدن التي حدثت يوم 13 حزيران/يونيو 1978، مخاطبًا المشاركين في إحياء ذكراها بالقول: "أيّها الأحباء: وجودكم بعد 48 سنة يتحدث عن الذكرى وأنتم ونحن أهل وفي أيام الشدّة يبقى الصادقون عكس المراهنين على الربح ويتبدّل حسب المرحلة".

وأردف قوله: "الخوف مبرّر وطبيعي أحيانًا ولكن نحن لم نخف يومًا من أحد ولم نستمدّ نفوذًا من أحد وأحيانًا قد نخسر مواقع أو مراكز ومحبة الناس هي التي تبقى وتدوم. نحن حريصون على هذا البلد وعلى وحدته وابن الجنوب مثل ابن الشمال".

الكلمات المفتاحية
المقاومة سليمان فرنجية المفاوضات
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