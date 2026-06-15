حققت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، فوزًا كاسحًا على منتخب كوراساو بنتيجة 7-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "إن آر جي" في هيوستن، ضمن منافسات المجموعة الخامسة لمونديال اميركا الشمالية لكرة القدم.

سجل للألمان فيليكس نميتشا في الدقيقة 6، ونيكو شلوتربيك في الدقيقة 38، وكاي هافيرتس الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 45+5 من ركلة جزاء و88، وجمال موسيالا في الدقيقة 47، وناثانييل براون في الدقيقة 68، والبديل دينيز أونداف في الدقيقة 78. بينما سجل ليفانو كومينينسيا الهدف الوحيد لمنتخب كوراساو في الدقيقة 21.

وفي مشاركتها الـ21 في المونديال، كأكثر منتخب أوروبي يخوض النهائيات، نجح المنتخب الألماني في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية بعد تعثره في النسختين الماضيتين عامي 2018 و2022. وبهذه النتيجة، تصدرت ألمانيا مجموعتها قبل مواجهة الإكوادور وساحل العاج، في حين تلقت كوراساو، التي تشارك لأول مرة في تاريخها، الخسارة الأكبر في النسخة الحالية حتى الآن.

وفرضت ألمانيا سيطرتها منذ البداية مسجلة الهدف الأول مبكرًا عبر نميتشا، ورغم نجاح كوراساو في إدراك التعادل المفاجئ بواسطة كومينينسيا الذي خدعت كرته الحارس مانويل نوير، إلا أن الألمان عادوا بقوة عبر رأسية شلوتربيك ثم ركلة جزاء هافيرتس قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، واصلت ألمانيا هجومها المطلق لتضيف أربعة أهداف أخرى تناوب عليها موسيالا وبراون وأونداف، قبل أن يختتم هافيرتس مهرجان الأهداف بكرة ساقطة من فوق الحارس إيلوي روم.

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