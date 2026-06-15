إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:21 |رئيس الوزراء الباكستاني: الجانبان يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان
00:21 |رئيس الوزراء الباكستاني: مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع
00:19 |رئيس الوزراء الباكستاني: يسرنا الإعلان عن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين أميركا وإيران عقب محادثات مكثفة
00:16 |ترامب لـ "وول ستريت جورنال": سأصدر قريبًا بيانًا لتأكيد موافقة الولايات المتحدة على اتفاق مع إيران