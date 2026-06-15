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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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العصف المأكول

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-06-15 00:15
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00:21 |
رئيس الوزراء الباكستاني: الجانبان يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان
00:21 |
رئيس الوزراء الباكستاني: مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 حزيران/يونيو في سويسرا
00:21 |
رئيس الوزراء الباكستاني: مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع
00:19 |
رئيس الوزراء الباكستاني: يسرنا الإعلان عن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين أميركا وإيران عقب محادثات مكثفة
00:16 |
ترامب لـ "وول ستريت جورنال": سأصدر قريبًا بيانًا لتأكيد موافقة الولايات المتحدة على اتفاق مع إيران
00:16 |
ترامب: إيران لم تؤكد بعد أنها وافقت على الاتفاق
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الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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