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شريف: التوصل لاتفاق بين إيران وأميركا ووقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بكافة الجبهات
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عربي ودولي

شريف: التوصل لاتفاق بين إيران وأميركا ووقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بكافة الجبهات

2026-06-15 00:47
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أعلن رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، الاثنين 15 حزيران/يونيو 2026 أنه "بعد مفاوضات مكثفة، يسرنا أن نعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية". وقال "أعلن الجانبان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان".

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن حفل التوقيع الرسمي سيقام يوم الجمعة الموافق 19 حزيران/يونيو في سويسرا.

وتابع شريف: "نتقدم بالشكر الجزيل للولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع. كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لإخواننا في جهود الوساطة هذه، وللقيادة الرشيدة لدولة قطر، على دعمهم في التوصل إلى هذا الاتفاق. وأخص بالشكر القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا على إسهاماتهما الجليلة في هذا الصدد".

وأضاف أنه "بعد إبرام الاتفاقية، سيتولى الوسطاء تيسير سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع، وستضع هذه المناقشات التمهيدية قبل التنفيذ الأساس للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي".

الكلمات المفتاحية
ايران أميركا الوعد الصادق 4
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