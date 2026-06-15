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إيران

مجلس الأمن القومي الإيراني: مفاوضات الاتفاق النهائي مشروطة بتنفيذ الالتزامات
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إيران

مجلس الأمن القومي الإيراني: مفاوضات الاتفاق النهائي مشروطة بتنفيذ الالتزامات

2026-06-15 02:35
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أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه تم الانتهاء مساء الأحد 14 حزيران/يونيو 2026 من بلورة الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح المجلس أنه "بموجب الاتفاق تنتهي الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات بما فيها لبنان اعتبارًا من هذه الليلة بشكل فوري ودائم، كما ينتهي الحصار البحري المفروض على إيران فورًا وبشكل كامل".

وأشار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة القادم، لافتًا إلى أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي ستبدأ بعد تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

وفي السياق ذاته، أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي، أن شعب إيران الصامد وأبناء الوطن البواسل في القوات المسلحة القوية وجبهة المقاومة وبتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة فرضوا إرادتهم على العدوين الأميركي والصهيوني، مشددًا على أن الشعب أثبت بقوة أن الأعداء لم يعد أمامهم سوى القبول بالهزيمة والاستسلام أمام هذا الشعب وجنود الله تعالى.


 

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