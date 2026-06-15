دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 14/06/2026، 28 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 00:30‏ استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ في الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون بصليات صاروخيّة على دفعات.

2- السّاعة 00:50‏ استهداف تموضع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة حولا بمسيّرتين انقضاضيّتين.

3- السّاعة 02:00‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أطراف بلدة يحمر الشقيف بمسيّرة انقضاضيّة.

4- السّاعة 02:00‏ استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مزرعة سردا جنوب لبنان بمسيّرة انقضاضيّة.

5- السّاعة 02:15‏ استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بصاروخ ثقيل.

6- السّاعة 03:30‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ عند أطراف بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

7- السّاعة 08:50‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

8- السّاعة 11:30‏ استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بصلية صاروخيّة.

9- السّاعة 11:45‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ في ساحة بلدة الطيبة جنوب لبنان بصلية صاروخيّة.

10- السّاعة 12:00‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ في بلدة الناقورة جنوب لبنان بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

11- السّاعة 12:00‏ استهداف دبّابة ميركافا في بلدة مجدل زون جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

12- السّاعة 12:00‏ استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت في مبنى في بلدة شمع جنوب لبنان بمسيّرة انقضاضيّة.

13- السّاعة 13:45‏ استهداف آليّة بوكلين تابعة لجيش العدوّ في بلدة مجدل زون جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وقد شوهدت تحترق.

14- السّاعة 14:00‏ استهداف روبوت هندسة عند أطراف بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

15- السّاعة 14:00‏ استهداف مستودع ذخائر دبّابات تابع لجيش العدوّ في الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

16- السّاعة 14:20‏ استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ في بلدة القنطرة جنوب لبنان بمسيّرة انقضاضيّة.

17- السّاعة 14:20‏ استهداف دبّابة ميركافا عند أطراف بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

18- السّاعة 14:30‏ استهداف آليّة نميرا تابعة لجيش العدوّ في بلدة مجدل زون بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

19- السّاعة 14:40‏ استهداف دبّابة ميركافا ثانية في الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

20- السّاعة 15:00‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء منطقة صيدا بصاروخ أرض جو وأجبروها على التراجع.

21- السّاعة 15:20‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبروها على التراجع.

22- السّاعة 15:40 استهداف موقع مستحدثًا تابعًا لجيش العدوّ في بلدة مارون الراس بصلية صاروخيّة.

23- السّاعة 16:10‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبروها على التراجع.

24- السّاعة 17:05‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ في بلدة رشاف جنوب لبنان بصلية صاروخيّة.

25- من السّاعة 02:00 حتى الساعة 18:00 بصواريخٍ نوعيّة الأهداف الآتية:

- تجمّعًا لجنود العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون.

- تجمّعًا لآليّات وجنود العدوّ في معتقل الخيام.

- تجمّعًا لجنود العدوّ في بلدة طيرحرفا.

- تجمّعًا لجنود العدوّ في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة.

26- من السّاعة 02:00 حتى الساعة 18:00 بصواريخٍ نوعيّة الأهداف الآتية:

- موقع رأس البيّاضة.

- مربض مدفعيّة العدوّ المستحدث في بلدة العديسة.

27 السّاعة 19:00‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ على طريق صف الهوا في مدينة بنت جبيل بصلية صاروخيّة.

28- السّاعة 19:45‏ استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ في الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

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