شددت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 15 حزيران/يونيو 2026 على ضرورة التماسك الوطني وحفظ الوحدة وحضور الشعب في الميدان لمراقبة أوضاع ما بعد الاتفاق المبدئي الذي تمّ الاعلان عنه، كما شددت بعض الصحف على ضرورة حفظ حق الرد الايراني على اعتداءات الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت مع توضيح أن الميدان يبقى إلى جانب الدبلوماسية في مراقبة سير الاحداث.

رسالة الميدان

كتبت صحيفة وطن أمروز: "في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض التجمعات العامة مساء السبت ضد فريق التفاوض، أعرب جميع المتعاطفين مع الثورة الإسلامية والمتحمسين لها عن أسفهم لهذه الأحداث، داعين الجميع إلى الحرص على صون التماسك والوحدة الوطنية.

وفي هذا السياق، يُعد رد فعل قائد القوات الجوية للحرس الثوري على هذه الأحداث هامًا وجديرًا بالتأمل. فقد أصدر العميد سيد مجيد موسوي بيانًا أمس، دعا فيه الشعب الإيراني إلى طاعة قائد الثورة الإسلامية. كما دعا قائد القوات الجوية للحرس الثوري الشعب الإيراني الثوري إلى تجنب أي كلام من شأنه أن يهدد وحدة الشعب المقدسة.

[...] وقد أكد قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تُعتبر القوة العسكرية الأهم والأكثر فعالية في إيران على أرض المعركة، على نقطتين هامتين في رسالته إلى الأمة الثورية. أولاً، أشار إلى ضرورة طاعة الولي الفقيه، [...] ثم دعا الأمة إلى تجنب الفتنة وأي كلام يُهدد وحدة الوطن المقدسة. لذلك، فإن رسالة قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني - والتي يُمكن اعتبارها رسالة من الميدان - واضحة تمامًا: طاعة القائد وتجنب الفتنة.

[...] لم يكن وجود الشعب في ساحات وشوارع المدن في جميع أنحاء البلاد مجرد مظهر من مظاهر الوحدة والتضامن الوطني في إيران لمواجهة العدو المعتدي، بل تسبب أيضًا في فشل واحدة من أهم وأخطر خطط "الموساد" ووكالة المخابرات المركزية لخلق الفوضى والحرب الحضرية في إيران.

كان أحد أهم عناصر خطة ترامب ونتنياهو الحربية في حرب الأربعين يومًا هو إحداث الفوضى وحرب المدن، ثم إدخال جماعات إرهابية انفصالية إلى البلاد. سعى هذا المشروع إلى إشعال حرب أهلية في إيران، عبر مرتزقة "الموساد" والإرهابيين الانفصاليين، وسط هجمات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. إلا أن أهم إجراء أحبط مشروع العدو هذا كان وجود الثوار في الشوارع والساحات؛ وهو ما جعل عملاء "الموساد" ووكالة المخابرات المركزية عاجزين عن التواجد في الشوارع والمدن. في الواقع، أصبحت الشوارع مسرحًا وساحة للدفاع الشعبي عن الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية وولاية الفقيه.

كما شكّل هذا الوجود الوطني غير المسبوق رصيدًا اجتماعيًا هامًا للجمهورية الإسلامية، مُظهرًا بوضوح أن تلميحات "الموساد" حول افتقار الجمهورية الإسلامية إلى رأس المال الاجتماعي كانت ادعاءات كاذبة، وأنها لم تكن سوى محاولة لخداع ترامب والحكومة الأميركية.

لذا، فإن الحفاظ على هذا التماسك والتضامن في الشوارع ليس ضرورة وطنية فحسب، بل هو أيضاً مسألة أمن قومي. إن أي ادعاء أو تصريح أو كلمة تؤدي إلى الخلافات بين الناس، فضلاً عن زعزعة تضامن الأمة وتماسكها في الشوارع، تصب بوضوح في مصلحة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

ولهذا السبب، أكد القائد، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، مرارًا وتكرارًا في رسائله على ضرورة الحفاظ على الوحدة والتضامن وتجنب إثارة الانقسام. وبالتالي، من الواضح تماماً أن الحفاظ على تماسك الأمة وتضامنها في الشوارع يُعدّ أحد الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن القومي، وأي عمل ينتهك هذا الخط الأحمر يخدم، عن قصد أو غير قصد، الكيان الصهيوني وأمريكا ونتنياهو وترامب القاتل."

الاتفاق من موقع قوة، لا من موقع خوف

كتبت صحيفة رسالت: "أثار الهجوم المتجدد الذي شنّه الكيان الصهيوني على لبنان، وتصريح دونالد ترامب المتزامن بأن هذا ما كان ينبغي أن يحدث، تساؤلاً جوهرياً لدى المراقبين: هل يمكن القيام بمثل هذه الأعمال دون تنسيق وموافقة الولايات المتحدة؟

تُظهر تجربة العقود القليلة الماضية أن الكيان الصهيوني لم يحظَ فقط بالدعم السياسي والاستخباراتي من الولايات المتحدة في أهم عملياته العسكرية والأمنية، بل يُعتبر في كثير من الأحيان جزءاً من مخطط مشترك ومنسق. لذا، فإن الفجوة بين ما يُقال في وسائل الإعلام وما يحدث على أرض الواقع فجوة مألوفة ومعروفة.

ولكن بعيدًا عن هذا النقاش، تكمن المسألة الأهم في الحسابات التي يستند إليها العدو في اتخاذ مثل هذه الأعمال. يبدو أنهم يعتقدون أنه في الوضع الراهن، سيمتنع محور المقاومة، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن الرد بالتناسب نظرًا لأهمية المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق، حتى لا يُعرقل مسار المفاوضات. هذه النقطة، إن لم تُدار بشكل صحيح، قد تُصبح خطأً استراتيجيًا خطيرًا.

الحقيقة أن الرد على العدوان ليس مجرد خيار سياسي، بل هو في كثير من الأحيان ضرورة عقلانية ومنطقية ودينية، بل وأخلاقية. لا يمكن لأي نظام سياسي عاقل أن يضحي بأمن حلفائه وشركائه الاستراتيجيين أملاً في اتفاق يقوضه الطرف الآخر يومياً بأعماله العدائية.

في منطق العلاقات الدولية، يكون للتفاوض معنى عندما يعلم الطرف الآخر أنه سيدفع ثمن انتهاك التزاماته وأعماله العدائية. إذا استنتج العدو أن الطرف الآخر مستعد للتنازل عن حقوقه أو حقوق حلفائه من أجل إبقاء طاولة المفاوضات، فلن يكتفي بعدم تصحيح سلوكه، بل سيرفع مطالبه. تاريخ الدبلوماسية حافل بأمثلة لم يؤدِ فيها التراجع أمام الضغوط إلى تخفيفها، بل زاد من رغبة الطرف الآخر في المزيد منها.

من هذا المنظور، لا يتعارض الدفاع عن لبنان ومواجهة العدوان بالضرورة مع مسار الاتفاق، بل قد يضمن جدية أي اتفاق محتمل واستدامته. الاتفاق المبني على الخوف من التوتر هو اتفاق هش ومؤقت. لكن الاتفاق الذي يدخله الطرفان من موقع قوة واحترام متبادل سيكون له فرصة أفضل للاستمرار والتنفيذ.

يجب أن يعلم العدو أن المقاومة لا تتنازل عن مبادئها وأمنها. إذا تم إيصال الرسالة بوضوح بأن للعدوان ثمنًا، وأن دعم الحلفاء مبدأ غير قابل للتفاوض، فإن مسار المفاوضات سيصبح أكثر واقعية واستدامة. في المقابل، إذا ترسخ الاعتقاد بإمكانية تحقيق مكاسب من خلال مهاجمة لبنان أو أي نقطة أخرى على محور المقاومة، والاستفادة في الوقت نفسه من مزايا التفاوض، فلن يُضمن أمن المنطقة ولن يُبرم اتفاق مستدام.

في السياسة الخارجية، كما في الحياة الشخصية، الاحترام أهم من أي شيء آخر، والقوة، والاستقرار، والالتزام بالمبادئ. الاتفاق المبني على تجاهل الأصدقاء والحلفاء ليس اتفاقًا مشرفًا ولا اتفاقًا دائمًا. يُبرم الاتفاق الحقيقي عندما يعلم الطرف الآخر أنك لست مستعداً للتضحية بمبادئك الأساسية للحفاظ عليه".

إرادة كالجبل

كتبت صحيفة همشهري: "مهما بلغ حجم القصف، استمرت الصواريخ الإيرانية المتطورة في إطلاق النار من هناك على أهداف مختلفة. لم تكن قاذفات B-2 وB-52 المزودة بقنابل خارقة للتحصينات ندًا لهذه المواقع الاستراتيجية، مما يؤكد أن أرض إيران وشعبها من بين الأقوى؛ لا يُقهرون بإرادة كالجبال.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها أن الطائرات الأميركية و"الإسرائيلية" أشعلت النار في جبال يزد لمدة 40 يومًا؛ في محاولة لإخماد أحد أهم المشاريع العسكرية الإيرانية؛ مجمع صواريخ مدفون في أعماق الأرض، مبني في صخور الجرانيت فوق هذه المدينة الصحراوية العريقة. أصبحت مرونة مدن الصواريخ الإيرانية تحت الأرض واحدة من أهم القضايا وأكثرها إثارة للجدل بعد قصف الولايات المتحدة ونظام الاحتلال الصهيوني.

[...] قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل جبال يزد لمدة 40 يومًا لتعطيل مجمع صواريخ إيراني تحت الأرض. رغم القصف المكثف، واصلت إيران إطلاق الصواريخ من المناطق نفسها حتى "اللحظات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار"، وفقًا لشهود عيان وسكان محليين.

قد تكون "مدن الصواريخ" الإيرانية "مُعطّلة مؤقتًا"، لكن من الصعب جدًا تدميرها بالكامل. وقدّرت مصادر استخباراتية أميركية، بحسب تقارير إعلامية أميركية، أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات إطلاقها المتنقلة ونحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي يعود لما قبل الحرب.

وقال دبلوماسي غربي في طهران إن مداخل بعض الأنفاق قد قُصفت، لكن إيران تمكنت من إعادة فتحها، وذكر مصدر إيراني موثوق أن مجمع يزد الصاروخي يمتد حوالي 500 متر داخل الجبال الجرانيتية وظل يعمل طوال فترة النزاع.

بعد كل هجوم، كانت إيران قادرة على إطلاق النار من المنطقة نفسها أو قاعدة الصواريخ نفسها بعد ساعات قليلة فقط. ويقول خبراء إن هذا قد يشير إلى عمليات حفر وتنظيف سريعة، أو إصلاح معدات الإطلاق، أو استخدام شراك خداعية.

تُعدّ المواقع الواقعة في عمق الأراضي الإيرانية وفي المناطق الجبلية أهدافًا أصعب بكثير بالنسبة للولايات المتحدة والنظام "الإسرائيلي".

أفاد مصدر إيراني بأن المنشآت التي يزيد عمقها عن 70 مترًا محصنة عمليًا ضد القصف التقليدي.

وتمتلك إيران خبرة واسعة في مجال حفر الأنفاق، اكتسبتها على مدى عقود من بناء مترو الأنفاق والأنفاق الطويلة في المناطق الجبلية".



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