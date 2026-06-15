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الهيئة الصحية: الأولوية القصوى للسلامة الشخصية.. المخاطر لا تنتهي فور انتهاء العدوان
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لبنان

الهيئة الصحية: الأولوية القصوى للسلامة الشخصية.. المخاطر لا تنتهي فور انتهاء العدوان

2026-06-15 08:53
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أصدرت الهيئة الصحية الاسلامية – الدفاع المدني تعميمًا طلبت فيه من المواطنين والأهالي الكرام "عدم التوجه إلى قراهم في الجنوب إلا بعد التأكد من إعلان وقف إطلاق النار وسريان مفعوله من الجهات المختصة".

وطالبت الهيئة في تعميمها بوجوب أن "تبقى للسلامة الشخصية الأولوية القصوى، لأنّ المخاطر لا تنتهي فورًا بانتهاء العدوان".

ووجهت الهيئة مجموعة إرشادات لأهلنا العائدين إلى بلداتهم، أكدت ضرورة الالتزام بها وهي:
- عدم التوجه ليلًا الى القرى وانتظار الصباح.
- التأكّد من أمان المنطقة والطرقات؛  عدم التسرّع في دخول القرى أو الأحياء المتضرّرة والتأكّد المسبق من سلامة الطرقات المؤدية الى البلدات.
- تعبئة خزان الوقود؛ - التأكد من تعبئة كامل خزان الوقود قبل الانطلاق لعدم وجود محطات في اماكن التي كانت مستهدفة وامكانية حدوث زحمة سير في طريق العودة.
- الانتباه للأجسام الغريبة؛  عدم لمس أي جسم غير مألوف أو مشبوه، فقد يشكّل خطرًا كبيرًا، والاسراع في الإبلاغ عنه فورًا للجهات المختصة.
- الحذر من المباني المتضرّرة؛ - المباني التي تعرّضت لانهدام جزئي قد تكون غير صالحة للسكن، ويُفضّل عدم دخولها قبل التأكّد من سلامتها.
- فحص الغاز والكهرباء؛ التأكّد من عدم وجود تسريبات في الغاز أو أعطال كهربائية قبل تشغيل أي جهاز.
- تنظيف المكان بحذر؛ استخدام وسائل الحماية كالقفازات، وتجنّب التعامل مع أي مواد مجهولة أو خطرة.
- التأكّد من سلامة مياه الشرب والخدمة؛ - استخدام مياه آمنة ونظيفة، أو اللجوء إلى المياه المعبّأة عند الشك.
- طلب المساعدة الطبية عند الحاجة؛ التواصل مع الفرق الإسعافية في حال وجود إصابات أو حالات طارئة.
- مراقبة الأطفال باستمرار؛ منعهم من الاقتراب من الركام أو الأجسام الغريبة.
- نشر الوعي داخل الأسرة؛ توعية جميع أفراد العائلة حول المخاطر بطريقة واضحة ومبسّطة.
- تعزيز التضامن بين الأهالي؛ الدعم المعنوي والتعاون بين أفراد المجتمع يساهمان في تجاوز آثار المرحلة.

وختم الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية تعميمه مخاطبًا الأهالي بالقول: "تعودون إلى الديار مرفوعي الرأس أعزاء بفضل دماء السعداء.. مبارك لكم النصر".

الكلمات المفتاحية
لبنان الهيئة الصحية الإسلامية العدوان الصهيوني
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