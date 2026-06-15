في اليوم الـ٢٤٩ من اتفاق وقف إطلاق النار، استشهدت فلسطينية وأُصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين، في قصف من مُسيّرة "إسرائيلية" على غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وقالت مصادر طبية "إن المواطنة نادية كمال عياش استشهدت إثر استهداف "إسرائيلي" لمجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة".

في ساعة متأخرة من الليل، وصل جثمان الطفل ريان بهاء أبو العجين ووالده المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلحن بعد ساعات من إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما واحتجازهما، في منطقة وادي السلقا جنوب شرقي المدينة.

هذا وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد زعم أنه استهدف مقاتلين فلسطينيين حاولوا مهاجمة قواته. وعثر مواطنون على رفات شهيد فلسطيني في محيط المستشفى التركي جنوب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن خليل المصري إثر إصابته بنيران الرافعات "الإسرائيلية" في شارع الثورة غرب مدينة غزة. كما استشهد المواطن محمد أبو حصيرة (٢٩ عامًا) متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء إطلاق نار من مُسيّرات "إسرائيلية"، في مخيم اليرموك وسط مدينة غزة.

كما استشهد أربعة مواطنين وأُصيب ٥ آخرون في غارة "إسرائيلية" على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن زكي محمد القرا (٣٠ عامًا) بنيران الجيش "الإسرائيلي" على دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

كما استشهد الطفل أمير عماد البشيتي (١٣ عامًا) متأثرًا بإصابته التي أُصيب بها في منطقة بطن السمين جنوب خان يونس. بذلك ترتفع حصيلة الشهداء إلى ١٠ إثر إطلاق نار وقصف "إسرائيلي" على القطاعن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٩٩٠، إضافة إلى ٣١٣٨ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٨٣ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا وزارة الصحة. وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي: "إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الول/أكتوبر ٢٠٢٣ن قد بلغ ٧٢٩٩٦، والمصابين ١٧٣٢٤٦".

الكلمات المفتاحية