أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، منوهًا بالجهود والمساعي التي بذلتها جمهورية باكستان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسّس بما تضمنه من بنود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمانًا للبنان.

وفي بيان له، توجه الرئيس بري بالشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية وقيادتيهما على تمسكهما وإصرارهما تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندًا أساسيًا وملزمًا بوقف العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، كل لبنان، بما يحفظ سيادته على كامل ترابه وبما لا ينتقص من استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي وعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي "الإسرائيلي" بقيادة نتنياهو.

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