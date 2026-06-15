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طقس لبنان قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها جبلًا وداخلًا
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لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها جبلًا وداخلًا

2026-06-15 11:38
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا في لبنان، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل فتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة.

الحال العامة
طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

الطقس المتوقع
- الاثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل.
- الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل فتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة.
- الأربعاء: قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، بحيث تلامس الـ 36 درجة في الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة أحيانًا.
- الخميس: صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة.

- الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 33 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية أحيانا، سرعتها بين 15 و30 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي:760 ملم زئبق.
 

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