أكد مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي في إيران أن: "الشعب الإیراني وقواته المسلحة أثبتا بقوة، بفرض إرادتهم، بأن لا سبيل أمام العدو سوى الإقرار بالهزيمة والاستسلام أمام الشعب الناهض وجند الله تعالى".

وجاء في بيان أصدره مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، اليوم الاثنين (15 حزيران/يونيو 2026): "إن الشعب الإيراني المقاوم والشامخ وأبناءه البواسل والشجعان في القوات المسلحة، وبفضل العناية الإلهية وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي)، أثبتوا بقوة من خلال فرض إرادتهم الإلهية والصلبة على الأعداء الأميركيين والصهاينة الجبناء، بأنه ليس أمامهم سبيل سوى الإقرار بالهزيمة والاستسلام أمام الشعب الناهض وجند الله تعالى".

وأصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فجر اليوم، بيانًا أعلنت فيه التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة التفاهم في إنهاء الحرب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية.

جاء في البيان: "نحيط الشعب الإيراني الشريف علمًا؛ لقد استكملت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل قيادة قائدها الشهيد، تفوقها في مواجهة العدو الأميركي الصهيوني، وفي إطار توجيهات قائد الثورة الإسلامية (حفظه الله تعالى)، وبدعم أبناء الشعب كافة، وبفضل الجهود الجهادية لمجاهدي الإسلام، وبعد جولة من المفاوضات الصعبة والمكثّفة استمرت عدة أشهر، واستنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد انتهت من الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب (مفاوضات إسلام آباد) بين إيران وأميركا، وذلك مساء 14 حزيران /يونيو 2026".

كما أوضح البيان أنه: "بموجب التفاهمات التي توصلنا إليها، تنتهي الحرب والعمليات العسكرية على الجبهات كافة، بما فيها لبنان، ابتداءً من هذه الليلة بشكل فوري ودائم، كما يُرفع الحصار البحري المفروض على إيران فورًا وبشكل كامل".

كذلك أشار البيان إلى أن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي :"ستُؤجَّل إلى حين وفاء الطرف الآخر بالتزاماته بموجب مذكرة التفاهم". وختم البيان بأن جمهورية إيران الإسلامية: " تُثمِّن جهود جمهورية باكستان الإسلامية وحكومة دولة قطر" لجهودهما في التوصل إلى مذكرة التفاهم".

هذا؛ وأعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه سيتمّ في يوم الجمعة المقبل، والواقع في 19 حزيران/ يونيو الجاري.

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