شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة الوقف الفوري والشامل والكامل للاعتداءات والهجمات المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد لبنان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الاتفاق المبرم، والذي توصلوا إليه في إسلام أباد، بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.

هذا؛ وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن الوزير عراقجي أجرى، صباح اليوم الاثنين (15 حزيران/يونيو 2026)، سلسلة اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه: التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين والمصري بدر عبد العاطي، تناولت سير تفاهم إسلام آباد بين إيران وأميركا ومضامينه.

كما أشار عراقجي، في هذه الاتصالات الهاتفية، إلى مسؤولية أميركا إزاء تنفيذ الاتفاق، ومنها وقف فوري وشامل للاعتداءات والهجمات المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد لبنان. كما أعرب عن تقديره لمواقف ودول تركيا والعراق ومصر ودورها في دعم إقامة وقف إطلاق النار، وخفض التوترات والجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

هذا؛ وأكد وزراء خارجية إيران وتركيا والعراق ومصر أيضًا استمرار المشاورات والتعاون الوثيق بشأن التطورات الإقليمية، وضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية للحفاظ على السلام والاستقرار. وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية؛ اتفق الوزراء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الوثيق لمواكبة التطورات الإقليمية وتكثيف الجهود الدبلوماسية لصون السلام.

وبحسب وكالة "إرنا"، جاءت هذه التحركات في إطار المفاوضات التي انطلقت بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية عقب إعلان وقف إطلاق النار في 8 نيسان الماضي، بهدف إنهاء الحرب نهائيًا. إذ شهدت الأيام الماضية مراجعات متكررة لنص مذكرة التفاهم، والمستندة إلى مقترحات إيرانية من 14 بنداً، وتبادلًا للآراء بين طهران وواشنطن. أكدت إيران تمسكها بمواقفها على الرغم من الضغوط الميدانية والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار وتذبذب المواقف الأميركية.

من المقرّر أن يشرع الطرفان، عقب توقيع المذكرة، في جولة مفاوضات مكثفة، خلال الستين يومًا المقبلة، للتوصل إلى اتفاق شامل في القضايا العالقة.

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