أكّد كلّ من المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني ومساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طباطبائي أهمية التضامن والوحدة بين الشعب الإيراني في تحقيق النصر ووقف الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

أكّدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، أنّ: "ما عبَرَ بإيران من الأيام الصعبة وحقق لها النصر هو وحدة الشعب".

في منشور عبر "إكس"، شدّدت مهاجراني على أنّ: "الحفاظ اليوم على الانسجام الوطني والحوار والتآلف يعدّ أيضًا الركيزة الأهم لتقدم البلاد وأمنها". وأضافت أنّ: "إيران بأصواتها وتوجهاتها كافة هي البيت المشترك لنا جميعًا".

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