إيران
مهاجراني: وحدة الشعب عبرت بإيران من الأيام الصعبة إلى تحقيق النصر
أكّد كلّ من المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني ومساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طباطبائي أهمية التضامن والوحدة بين الشعب الإيراني في تحقيق النصر ووقف الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.
أكّدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، أنّ: "ما عبَرَ بإيران من الأيام الصعبة وحقق لها النصر هو وحدة الشعب".
في منشور عبر "إكس"، شدّدت مهاجراني على أنّ: "الحفاظ اليوم على الانسجام الوطني والحوار والتآلف يعدّ أيضًا الركيزة الأهم لتقدم البلاد وأمنها". وأضافت أنّ: "إيران بأصواتها وتوجهاتها كافة هي البيت المشترك لنا جميعًا".