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مهاجراني: وحدة الشعب عبرت بإيران من الأيام الصعبة إلى تحقيق النصر
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إيران

مهاجراني: وحدة الشعب عبرت بإيران من الأيام الصعبة إلى تحقيق النصر

2026-06-15 12:50
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أكّد كلّ من المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني ومساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة مهدي طباطبائي أهمية التضامن والوحدة بين الشعب الإيراني في تحقيق النصر ووقف الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

أكّدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، أنّ: "ما عبَرَ بإيران من الأيام الصعبة وحقق لها النصر هو وحدة الشعب". 

في منشور عبر "إكس"، شدّدت مهاجراني على أنّ: "الحفاظ اليوم على الانسجام الوطني والحوار والتآلف يعدّ أيضًا الركيزة الأهم لتقدم البلاد وأمنها". وأضافت أنّ: "إيران بأصواتها وتوجهاتها كافة هي البيت المشترك لنا جميعًا".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران
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