توجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب بـ"خالص الشكر إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية على موقفها الثابت من الحرب العدوانية الصهيونية على لبنان وإصرارها على ربط الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية بوقف إطلاق النار في لبنان".

ولفت الشيخ الخطيب في بيان اليوم الاثنين 15 حزيران/يونيو 2026 إلى أن "إيران وفت بوعودها والتزاماتها تجاه لبنان، وبقي أن تفي الإدارة الأميركية بالتزاماتها لجهة لجم العدو الصهيوني وإلزامه وقف النار في لبنان ومنعه من الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق اللبنانيين".

وقال: "إننا إذ نرحب بمذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية والإدارة الأميركية ونهنئ إيران بهذا الإنجاز، فإننا نثمن مواقف الدول التي ساهمت في إخراج هذا الاتفاق إلى النور، ونأمل أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم لما فيه خير البشرية جمعاء".

ودعا الشيخ الخطيب السلطة اللبنانية إلى "الاعتبار من هذا الاتفاق ومراجعة مواقفها وإعادة تصحيح العلاقات مع الجمهورية الاسلامية، خصوصًا لجهة تيسير حركة الطيران المدني بين البلدين وترتيب العلاقات الديبلوماسية وفتح حوار لبناني داخلي لإنجاز استراتيجية الدفاع الوطني".

وختم الشيخ الخطيب آملًا "أن يؤدي هذا التفاهم بعد تثبيت وقف النار، إلى انسحاب العدو الصهيوني من آخر شبر من الأرض اللبنانية، بما يحقق عودة كريمة لأهلنا إلى مدنهم وبلداتهم أعزاء سالمين غانمين وإطلاق مسيرة الإعمار والإفراج عن أسرانا في السجون "الاسرائيلية"".



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