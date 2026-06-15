أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أن المقاومة القائمة على الإيمان الإلهي حقّقت انتصارًا جديدًا، معتبرًا أنها انتصرت مرة أخرى "من ميدان ثورة طهران إلى ميدان حرية الشعوب المظلومة".

وفي رسالة أصدرها بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، شدّد قاآني على أنّ هذا الانتصار يجسد صمود نهج المقاومة وثباته، مؤكدًا أن المقاومة المستندة إلى الإيمان الإلهي أثبتت قدرتها على تحقيق أهدافها في مختلف الميادين.

ووجّه قاآني التحية إلى الأمة الحسينية في إيران وإلى جبهة المقاومة الإقليمية، واصفًا إياها بـ"البطلة"، مشيرًا إلى أنها جسدت، مع اقتراب شهر محرم الحرام، معنى شعار "هيهات منا الذلة".

وأضاف أن هذه التجربة أكدت مجددًا مقولة "الدم هو المنتصر على السيف"، في إشارة إلى ثمرة الصمود والتضحيات في مواجهة العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" الغاشم.

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