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لبنان

وفد من قيادة حزب الله في البقاع يزور عوائل شهداء ممثّلًا الشيخ قاسم
لبنان

وفد من قيادة حزب الله في البقاع يزور عوائل شهداء ممثّلًا الشيخ قاسم

2026-06-15 16:57
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زار وفد من قيادة حزب الله في البقاع عوائل الشهداء جميل حسين مرتضى، مهدي حسين ريا، حسين عبده الأحمر في بلدة تمنين التحتا، مبارِكًا باسم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بوسام الشهادة والوفاء لنهج الإمام الحسين عليه السلام.

وتحدّث الوفد أمام عوائل الشهداء الثلاثة عن "عظمة الشهداء الذين رسموا بدمائهم الطاهرة طريق النصر والمجد للأمة الإسلامية"، مشيرًا إلى أنّ "دماءهم الطاهرة ستصنع نصرًا عزيزًا كريمًا ساطعًا"، ومؤكدًا أنّ "جهادهم سيُدرَّس للأجيال في مدارس الأحرار".

كما زار الوفد عائلة الشهيد عباس الحاج حسن في بلدة حوش النبي، مبارِكًا "الوسام الإلهي الذي منّ الله به على المخلصين فاختارهم شهداء"، متحدثًا عن "عظمة الشهداء والجرحى والمجاهدين في صناعة النصر والمجد للأمة، من خلال تضحياتهم وثباتهم في النزال مع العدو "الإسرائيلي"".

كذلك، زار الوفد عائلتَيْ الشهيدين محمد كاظم زين الدين وعيسى محسن زين الدين في بلدة الكرك، حيث أكّد مسؤول العلاقات العامة في حزب الله في البقاع، أحمد ريا، لعائلتَيْ الشهيدَيْن، أنّ "عطاء الدم والشهادة سيزهر نصرًا عظيمًا في الأمة". 

من جهتهما، عاهدت عائلتا الشهيدَيْن كاظم وعيسى بـ"إكمال الطريق والثبات حتى تحقيق النصر".

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ نعيم قاسم الشهداء البقاع
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