استعدادًا لاستقبال أيام العزاء والمواساة مع اقتراب شهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء الأليمة، رُفعت رايات العزاء في مسجد رأس الإمام الحسين (ع) بمدينة بعلبك.

كما جرت مراسم استبدال راية قبة مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (ع) بالراية السوداء، إيذانًا ببدء إحياء المجالس والمراسم العاشورائية في المنطقة.

وألقى مدير المقام الشريف الحاج حسين نصر الله كلمة خلال المراسم، جاء فيها: "تعود بنا الذاكرة إلى يوم الأحزان. السلام على مولانا الإمام الحسين (ع). يا سيد الشهداء؛ أهالي الشهداء وأهالي شهداء المقاومة الإسلامية يسلمون عليك من هذا المكان المقدس؛ فقد قدموا أبناءهم وأزواجهم، وقدموا كل ما يملكون في سبيل هذا النهج. ونقف اليوم في الصحن الشريف، صحن مقام السيدة خولة (ع)، لنرفع راية الأحزان إيذانًا ببدء شهر محرم الحرام لعام 1448 هـ، ونعلن بدء عام من الأحزان والمواساة لسيدنا الإمام الحسين وإخوته وأبنائه وأصحابه. إننا نواسي الحسين (ع) بكل ما نملك، فهذا شرف لنا وشرف للأمة في هذا العصر".

الكلمات المفتاحية