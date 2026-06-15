تخليدًا لذكرى رحيل الإمام الخميني (قدس سره)، أقيم في بلدة الجية - إقليم الخروب حفل إطلاق كتاب (حكاية السيد)، وهو كتاب ألفه الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه) عن العلاقة مع والده، وذلك برعاية الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم والتنسيق بين مكتب حفظ آثار السيد القائد وجمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية.



حضر الحفل السيد كميل باقر زاده والشيخ نزار سعيد والأستاذ جهاد ذبيان رئيس جمعية صرخة وطن، وعدد من مشايخ الموحدين الدروز، ونائب رئيس بلدية الجية الأستاذ وسام الحاج وأعضاء البلدية، ومسؤول قطاع جبل لبنان في حزب الله الحاج بلال داغر، وعدد من عوائل الشهداء والعلماء والفعاليات السياسية والاجتماعية والتربوية.



بعد تلاوه آيات من القرآن الكريم تلاها الحاج عبد الحسين ياغي، تحدث مدير مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي السيد كميل باقر حول سيرة وحياة السيد الشهيد الخامنئي.

وكذلك تحدث مدير جمعية مراكز الإمام الخميني (قدس سره) الشيخ نزار سعيد حول صفات القائد القدوة والعلاقة بين الإمام القائد المؤسس والشهيد الخامنئي (رض).

وفي الختام، تحدث الوزير السابق بيرم مبيّنًا أن السيد الخامنئي الشهيد جعل الشهادة التي نالها أذكى شهادة في التاريخ المعاصر.

وقال، إن المعركة هي بين القيم الأخلاقية التي تمثلها إيران الإسلام والقيم التسلطية الجائرة التي تمثلها أميركا، وإن إيران استطاعت أن تبطل ما كان يريده العدو من معركته الغادرة، فقامت إيران بالرد على العدوان "الإسرائيلي" على ضاحية بيروت، وأما المقاومة الإسلامية فإنها صمدت وثبتت بوجه الغطرسة الصهيو- أميركية، وأصبح هم "إسرائيل" كيف تحل مشكله المحلقات، وأما القمم فإنها تليق بأهل المقاومة أهل العزة والكرامة وليس بمن يأمرون الجيش اللبناني بالانسحاب والاستسلام للعدو وإنهاء حاله العداء.

وفي الختام كانت جولة على معرض الكتب، واطلع الحاضرون على كتاب "حكاية السيد" الذي يروي مذكرات الإمام الخامنئي الشهيد حول والده الجليل.

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