العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

خاص العهد

أهالي البقاع الغربي يعودون.. والوفاء للشهداء يسبق تفقد المنازل والأرزاق
خاص العهد

أهالي البقاع الغربي يعودون.. والوفاء للشهداء يسبق تفقد المنازل والأرزاق

2026-06-15 20:08
دعوات إلى التريث والتزام ببيانات الثنائي
21
ماهر قمر - مراسل
117 مقالاً

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

مع بروز مؤشرات وقف إطلاق النار، بدأت مشاعر الشوق إلى القرى والبلدات تتغلب على أشهر القلق والمعاناة، فسارع عدد من أبناء البقاع الغربي إلى العودة لتفقد منازلهم ومحالهم ومصادر رزقهم، في وقت شددت بلديات المنطقة على ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن الثنائي الوطني، والتقيد بالدعوات إلى التريث حفاظًا على سلامة الأهالي، ريثما تستكمل الإجراءات اللازمة وتصبح العودة آمنة بشكل كامل.

وأكدت البلديات أن الحرص على أرواح المواطنين يبقى أولوية، داعية إلى التعامل بمسؤولية مع المرحلة، والتعاون مع الجهات المعنية بما يضمن عودة منظمة وآمنة إلى البلدات.

رياض الشهداء.. المحطة الأولى

ورغم شوق الناس إلى بيوتهم وأرزاقهم، فإن المحطة الأولى لكثير من العائدين لم تكن المنازل أو الممتلكات، بل رياض الشهداء، حيث توقف الأهالي أمام قبور من قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والناس.

وفي مشهد امتزجت فيه مشاعر الفخر بالحزن، استحضرت عائلات الشهداء أبناءها الذين غابوا حضورًا وبقي أثرهم حاضرًا في وجدان الناس، مؤكدين أن دماءهم كانت السند الحقيقي لصمود الأهالي وثباتهم في أرضهم.

الأهالي: لولا تضحيات المقاومين لما كانت هذه العودة

وخلال عودتهم إلى بلداتهم، عبّر عدد من الأهالي عن امتنانهم للمقاومين والشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن لبنان، مؤكدين أن هذه العودة ما كانت لتتحقق لولا التضحيات التي قدمت في الميدان.

وقال أحد أبناء المنطقة: "نعود اليوم إلى أرضنا بفضل الله، وبفضل دماء الشهداء وصمود المقاومين الذين حموا الناس والقرى. نحن مدينون بهذه العودة لمن ضحوا بأرواحهم"، فيما أكد أحد الأهالي أن "الشهداء صنعوا بدمائهم معادلة الصمود، وحافظوا على كرامة الناس وتمسكهم بأرضهم، ولذلك كان من الطبيعي أن تكون زيارتهم المحطة الأولى قبل تفقد المنازل والممتلكات".

وأضاف آخر: "نوجه التحية إلى المقاومين الذين ثبتوا في الميدان، وإلى عائلات الشهداء التي قدمت أغلى ما تملك، كما نتوجه بالشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وقفت إلى جانب لبنان وشعبه المقاوم الصابر وقدمت الدعم والإسناد خلال هذه المرحلة".

وأشار أحد العائدين إلى أن حجم الأضرار والخسائر لا يمكن أن يبدل ارتباط أبناء المنطقة بأرضهم ومقاومتهم، قائلًا: "قد تتضرر البيوت والمحال، لكن الناس باقية في أرضها، وستعيد بناء ما هدم، لأن التمسك بهذه الأرض جزء من هويتها وتاريخها، ومعه دعم غير محدود لقيادة المقاومة".

تمسك بالأرض ورسالة وفاء

وبين طرقات العودة ورياض الشهداء، رسم أبناء البقاع الغربي صورة تختصر سنوات من الصبر والثبات، مؤكدين أن الوفاء لمن ضحوا، والتمسك بالأرض، سيبقيان عنوان المرحلة المقبلة، وأن ما تعرضت له المنطقة لن يبدل من إرادة أهلها في مواصلة الحياة وإعادة إعمار ما خلفه العدوان.

الكلمات المفتاحية
لبنان البقاع الغربي وقف إطلاق النار
إقرأ المزيد
المزيد
أهالي البقاع الغربي يعودون.. والوفاء للشهداء يسبق تفقد المنازل والأرزاق
أهالي البقاع الغربي يعودون.. والوفاء للشهداء يسبق تفقد المنازل والأرزاق
خاص العهد منذ 6 دقائق
من يمن الأنصار إلى ساحات المقاومة ... رسائل الثبات والوفاء
من يمن الأنصار إلى ساحات المقاومة ... رسائل الثبات والوفاء
خاص العهد منذ 9 ساعات
اليمن يحصد قمحه من أرضه.. ويكسر حصار التحالف
اليمن يحصد قمحه من أرضه.. ويكسر حصار التحالف
خاص العهد منذ 23 ساعة
ندوة بتونس: غياب المساءلة الدولية يشرعن
ندوة بتونس: غياب المساءلة الدولية يشرعن "الأبارتهايد" الصهيوني
خاص العهد منذ يوم
مقالات مرتبطة
أهالي البقاع الغربي يعودون.. والوفاء للشهداء يسبق تفقد المنازل والأرزاق
أهالي البقاع الغربي يعودون.. والوفاء للشهداء يسبق تفقد المنازل والأرزاق
خاص العهد منذ 6 دقائق
بالصور| ميدون الصامدة..
بالصور| ميدون الصامدة..
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله يبارك لإيران الإنجاز الكبير بوقف إطلاق النار: لن نقبل بأي عدوان يستبيح وطننا
حزب الله يبارك لإيران الإنجاز الكبير بوقف إطلاق النار: لن نقبل بأي عدوان يستبيح وطننا
لبنان منذ 4 ساعات
الشيخ الخطيب: على السلطة مراجعة مواقفها وتصحيح العلاقات مع إيران
الشيخ الخطيب: على السلطة مراجعة مواقفها وتصحيح العلاقات مع إيران
لبنان منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة