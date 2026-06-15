أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الاثنين 15 حزيران/يونيو 2026، اتصالًا هاتفيًا بكل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إنّه "تمَّ، خلال الاتصال، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية التداول في المستجّدات الإقليمية الراهنة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك"، مضيفًة: "رحّب الرئيس عون بالتفاهم الذي تم التوصّل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية".

وأشارت إلى أنّ "الرئيس عون أعرب عن أمله بأنْ يشكّل التفاهم بين إيران وأميركا خطوة إيجابية نحو خفض التوتّرات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويَيْن الإقليمي والدولي".

وتابعت قائلةً: "تم التأكيد، خلال الاتصال، على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة بما ينعكس إيجابًا على دولها وشعوبها".

من جهته، أكّد عراقجي لعون "أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قِبَل جميع الأطراف"، معربًا عن "تطلّعه إلى أنْ تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها هذا التفاهم في دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه"، بحسب البيان.

ووضع وزير الخارجية الإيراني، خلال اتصاله برئيس مجلس النواب اللبناني، الأخير في "تفاصيل بنود الاتفاق بين طهران وواشنطن لا سيّما وقف الحرب على لبنان"، وفق ما ذكرت قناة "العالم".

وشدّد عراقجي على أنّ "وقف العدوان على لبنان يجب أنْ يدخل حيّز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري ومنذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض"، جازمًا بأنّ "ضمان الالتزام بوقف العدوان على لبنان هو مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية والجهات الضامنة لمذكّرة التفاهم".

من ناحيته، جدّد بري "الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللجهات الإقليمية والدولية لدعمهم ومؤازرتهم للبنان في هذه المرحلة".

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