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لبنان

حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد المجاهد علي حسين مونس في الغبيري
لبنان

حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد المجاهد علي حسين مونس في الغبيري

2026-06-15 23:32
48
موسى الحسيني - مصور
162 مقالاً

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة اليوم الشهيد السعيد المجاهد علي حسين مونس (باقر) في مراسم حاشدة أُقيمت في منطقة الغبيري، بمشاركة عائلة الشهيد وحشد من الأهالي والمحبين والفعاليات الدينية والاجتماعية.

وانطلق موكب التشييع من روضة الشهيدين بعد تقبّل التعازي في خيمة الحوراء زينب (ع)، حيث احتشد المشيّعون لتوديع الشهيد الذي ارتقى على طريق المقاومة، مجددين العهد على مواصلة النهج الذي سار عليه الشهداء.

ورُفعت خلال التشييع رايات المقاومة وصور الشهيد، فيما ردّد المشاركون الهتافات المؤكدة على التمسك بخيار المقاومة والوفاء لتضحيات الشهداء الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن لبنان وشعبه.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله
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