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العصف المأكول

لبنان

عمليات المقاومة ليوم الاثنين 15 حزيران/يونيو 2026
لبنان

عمليات المقاومة ليوم الاثنين 15 حزيران/يونيو 2026

2026-06-15 23:39
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دفاعًا عن لبنان وشعبه، واستنادًا إلى الحقّ المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الاثنين 15/06/2026، سلسلة بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

بيان رقم (1)

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، واستنادًا إلى الحقّ المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، وبعد رصد قوّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي مؤلّفة من جرّافة ودبّابتَي ميركافا تتقدّم من حمى أرنون - الكمّاشة باتّجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفرتبنيت عند الساعة 18:15 الإثنين 15-06-2026، تصدّى لها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بالصواريخ الموجّهة ومحلّقات أبابيل الانقضاضيّة ما أجبرها على التراجع.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الإثنين 15-06-2026‏
29 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (2): 

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، واستنادًا إلى الحقّ المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار، وعطفًا على البيان رقم (1) وبعد التصدّي للقوة المعادية التي حاولت التقدّم باتّجاه معبر كفرتبنيت وإجبارها على التراجع، أعاد جيش العدو تحشيد قوّاته في محيط منطقة المعبر عبر استقدام قوّة مدرّعة مؤلّفة من خمس دبابات ميركافا وأربع آليّات عند الساعة 22:00 الاثنين 15-06-2026 فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بالصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة ومازالت الاشتباكات مستمرّة حتّى لحظة صدور هذا البيان.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الإثنين 15-06-2026‏
29 ذو الحجة 1447 هـ
 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله العصف المأكول
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