اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 16 حزيران/يونيو 2026 بتحليل التصريحات ومحاولة استنتاج أسس وثيقة التفاهم التي سيتوقع يوم الجمعة بحسب التوقعات، ولكن اهتمت أيضًا بضرورة الحذر من أي ثغرة قد ينفذ منها العدو دبلوماسيًا، وظهر هذا الحذر في ظل القدرة الميدانية لإيران التي كانت العامل الأساسي لتحقيق تراجع العدو.



وثيقة استسلام ترامب

كتبت صحيفة رسالت: "في الساعات الأولى من صباح اليوم، صرّح ترامب قائلاً: تم رفع الحصار البحري، وأعلن نهايةً نهائيةً للحرب مع إيران وجبهة المقاومة، وقال سيث مولتون، النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس الأمريكية، في أول رد فعل له على هذا الإعلان: لقد أعلن ترامب رسميًا استسلامه لإيران.

[..] ويعني هذا التصريح أن الحد الأدنى من الإنجاز الدبلوماسي لإعلان هذه المذكرة هو رفع الحصار البحري دون عمل عسكري. أما الإنجاز الثاني فهو إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان. لقد رأت مقاومة الشعب الإيراني ومقاتلو جبهة المقاومة ثمرة جهودهم في إنهاء عدوان العدو فعليًا. وبموجب هذا الاتفاق، يتعين على إسرائيل مغادرة الأراضي اللبنانية المحتلة والعودة إلى مواقعها الأصلية.

وقد وافقت الولايات المتحدة على ضمان التزام "إسرائيل" بهذا الشرط وتقديم تعهد نيابةً عن النظام! كان شر الصهاينة قبل إعلان ترامب الاستسلام هو تعطيل مذكرة التفاهم، وهو ما فشلوا فيه.

تتمثل استراتيجية إيران في المفاوضات الأخيرة في عدم تقديم أي تنازلات. لم نقدم أي تنازلات حتى الآن، بل نكتفي بالأخذ. هذا هو المنطق الجديد للدبلوماسية الإيرانية في المحادثات. تلتزم الولايات المتحدة بتعهدات في هذه المذكرة يجب عليها الوفاء بها قبل بدء المفاوضات، وقد تم توضيح ذلك في أول بيان رسمي لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.

سنختبر مدى التزام العدو بتعهداته. لنرَ إن كان بإمكاننا حتى خوض معركة المفاوضات. هذا النوع من العمل يعني التوصل إلى تفاهم مع أكثر الأعداء خبثًا وخيانةً وكذبًا وخداعًا! وذلك في ظل وضع لا نرفع فيه أيدينا عن زناد التأهب في أي من جبهات القتال ولو للحظة.

السؤال هو: ما الضمانات لمضمون هذا التفاهم؟ الجواب هو أننا لن ندخل أي مرحلة من مراحل المحادثات حتى يفي الطرف الآخر بتعهداته. نعود إلى نقطة البداية التي نحن عليها الآن. لن نسمح للعدو بأي تأويل.

كان الهدف الأولي لترامب ونتنياهو من الهجوم العسكري على إيران هو إعادتها إلى العصر الحجري والقضاء على كل ما تبقى من حضارتها.

وقد بذلا عدة محاولات، لكنهما لم يحققا سوى تدمير القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للكيان الصهيوني.

وقد قُطعت شريان الحياة الاقتصادية للغرب في مضيق هرمز بضربة صاروخية إيرانية مباشرة. بعد حرب استمرت 12 يومًا و40 يومًا، انتقلا إلى التوسل لوقف إطلاق النار، ثم إلى قبول اتفاق يقضي بتنفيذ التزامات معينة لكي ترى إيران ما إذا كانت جديرة بالتفاوض بشأن مطالبها! تُصرّح الفقرة الأولى من الاتفاق بوضوح أن الخيار العسكري قد أُزيل نهائيًا من طاولة المفاوضات في مواجهة التهديدات الغربية ضد إيران.

وقد قامت مراكز الأبحاث العسكرية والسياسية بالفعل بدراسة بنود الاتفاق وتصريحات ترامب الأولية بدقة متناهية. قبل هذه النتائج، كان الخبراء في مراكز الأبحاث هذه يقولون: إنّ نهج المقامرة في الحكم، وخاصة في المجالين العسكري والدبلوماسي، لا يُجدي نفعاً. خلاصة مقامرات ترامب هي أنك تُعطي كل شيء ولا تحصل على شيء!

يبدو ترامب ونتنياهو هذه الأيام كمن فقد كل شيء في وجوده، ولم يبقَ لديه سوى الشجاعة لإعلان الهزيمة والاستسلام، وقد وضع كل أقواله في بنود التفاهم ذي النقاط الأربع عشرة. إن الوضع الذي نحن فيه ليس نهاية حرب، بل هو بداية مغامرة تستمر، وهي أكثر تعقيدًا من الماضي. إننا نجتاز منعطفًا في التاريخ المعاصر بسلام."



نتنياهو الخاسر في هذا الاتفاق

كتبت صحيفة وطن أمروز: "أخيرًا، وبعد 107 أيام من هجوم التحالف الأميركي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أدى الإعلان عن تفاهم مبدئي بين طهران وواشنطن إلى نقل المشهد السياسي والأمني في المنطقة إلى مرحلة جديدة. وكان من الممكن أن يواجه هذا التفاهم المؤقت، الذي يستند، وفقًا للتقارير المنشورة، في مرحلته الأولى على الأقل، إلى وقف رسمي لإطلاق النار، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري، وتوسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل جبهات من بينها لبنان، وبدء مفاوضات فنية بشأن الملف النووي، عقبة كبيرة تمثلت في التخريب المتعمد من قبل النظام الصهيوني قبل ساعات من الإعلان الرسمي. فقد قام المجلس الوزاري الأمني للنظام الصهيوني، مدركاً لموعد إبرام التفاهم، بوضع هجوم على الضواحي الجنوبية لبيروت على جدول الأعمال عمدًا. لا يمكن اعتبار هذا الإجراء مجرد رد عسكري أو قرار تكتيكي، بل ينبغي تحليله، استنادًا إلى تحركات الصهاينة التخريبية وتاريخهم المدمر في عرقلة المفاوضات النووية، في إطار عمل متعمد لاستفزاز الجمهورية الإسلامية، وتشويه بيئة التفاوض، ومنع ترسيخ بند لبنان في التفاهم بين طهران وواشنطن. ووفقًا للجانب الصهيوني، فإن رد طهران العسكري على استهداف الضاحية وعودة الجيش الصهيوني إلى ساحة المعركة ضد إيران كان من شأنه أن يحول بسرعة الأجواء الدبلوماسية الهشة بين إيران والولايات المتحدة إلى وضع حرج. وبناءً على هذا السيناريو، إذا لم ترد إيران، فبإمكان النظام الصهيوني فرض واقع ميداني جديد قبل وقف إطلاق النار من خلال مواصلة تدمير جنوب لبنان، وإذا نأت واشنطن بنفسها عن "تل أبيب"، فبإمكان نتنياهو أن يقدم نفسه محليًا كمدافع عن استقلال "إسرائيل" الأمني في وجه الضغوط الأميركية.

من هذا المنظور، لا يُعدّ الهجوم على الضاحية حادثًا ميدانيًا، بل جزءًا من سيناريو واستراتيجية النظام المغامرة لإفشال الاتفاق الذي كان على وشك الإبرام.

[...] يُمكن اعتبار الهدف الأول لـ"تل أبيب" من الهجوم على الضاحية هو عرقلة عملية التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وقد تشكّل هذا التفاهم في ظلّ حاجة ترامب، بعد أشهر من الضغط العسكري والحصار البحري وحرب الاستنزاف وعجزه عن إجبار طهران على التراجع، إلى تقديم صورة منتصرة تُنهي الأزمة في الوضع الراهن.

في هذا السياق، نجحت الجمهورية الإسلامية في زيادة تكلفة استمرار الصراع على واشنطن بربط أمن مضيق هرمز، والاستقرار الإقليمي، والقضية اللبنانية، ووقف الحرب. وفي ظل هذه الظروف، وجد الكيان الصهيوني نفسه الخاسر الأكبر من الآلية الجديدة، لأن الاتفاق حرم "تل أبيب" فعلياً من إمكانية تحويل الحرب إلى مشروع لتغيير النظام، وتدمير القدرات النووية الإيرانية تدميراً كاملاً، والحد من قدراتها الصاروخية، وإقصاء حزب الله من المعادلة الإقليمية. وعليه، ينبغي فهم الهجوم على الضاحية على أنه محاولة لإعادة منطق الحرب بدلاً من منطق الدبلوماسية. كانت "تل أبيب" تنوي استخدام عمل استفزازي لوضع إيران أمام معضلة صعبة: إما رد مباشر وقبول خطر انهيار المفاوضات، أو ضبط النفس وقبول الضغط النفسي الناتج عن هجوم على الجبهة اللبنانية. إلا أن ما حدث كان مخالفاً لتوقعات نتنياهو. بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، توقع نتنياهو أن يؤدي قصف ضاحية بيروت إلى انهيار المفاوضات، لكن حدث العكس تمامًا، وتسارعت وتيرة التوصل إلى اتفاق! يُمكن اعتبار هذا التحول في الحسابات نقطة تحول في فشل "تل أبيب". فالهجوم، الذي كان من المفترض أن يُوتر أجواء الاتفاق، زاد في الواقع من حاجة واشنطن إلى تقديم تنازلات عاجلة لطهران. كما تُظهر التقارير الصهيونية بوضوح أن ترامب اضطر إلى إدارة ملفات مثل رفع الحصار البحري، وفتح مضيق هرمز، وإدراج لبنان في وقف إطلاق النار، بشكل أكثر إلحاحًا لمنع رد فعل إيراني والحفاظ على مسار التفاهم. في الواقع، حاولت "تل أبيب" رهن الاتفاق بالأزمة من خلال مهاجمة الضاحية، لكن النتيجة كانت تعزيز موقف إيران التفاوضي وزيادة الضغط على الولايات المتحدة لكبح جماح المغامرات الصهيونية.

[...] كان الهدف الثاني للكيان الصهيوني هو فصل الجبهة اللبنانية عن التفاهم الإيراني الأميركي. من وجهة نظر "تل أبيب"، لم يكن الجزء الأكثر خطورة في الاتفاق هو فتح مضيق هرمز وبدء المحادثات النووية، بل تحويل لبنان إلى جزء من هيكل وقف إطلاق النار الإقليمي، لأنه إذا سُجّل انتهاء الصراع في لبنان باسم إيران، فإن ذلك سيعزز موقف حزب الله في لبنان، ويرسخ رواية انتصار المقاومة في الرأي العام الإقليمي، ويحدّ من حرية تحرك الجيش الصهيوني في جنوب لبنان. لهذا السبب، سارع المسؤولون الصهاينة إلى محاولة إلغاء بند لبنان فور الإعلان عن الاتفاق.

[...] يركز الهدف الثالث على السياسة الداخلية للكيان الصهيوني. يواجه نتنياهو أزمة متعددة الأوجه في الأشهر الأخيرة. فقد أدى تراجع الحرب، وعجزه عن القضاء على حزب الله، وتراجع ثقة الناس به، وتزايد ضغط المعارضة، والشعور بأنه أصبح سلبياً تجاه قرارات ترامب، إلى زعزعة موقعه في الأراضي المحتلة. ولذلك، كان للهجوم على الضاحية وظيفة داخلية بالنسبة له لتبرئة نفسه من الاتهامات المذكورة، ونُفذ في سياق إظهار قدرته، وإعادة بناء صورته الأمنية، ومواجهة اتهامه بالعجز عن الوفاء بوعد النصر المطلق.

[...] كان هجوم الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت عشية التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، من منظور استراتيجي، محاولة متعددة الأوجه لتقويض العملية الدبلوماسية، وعزل لبنان عن وقف إطلاق النار الإقليمي، وإعادة بناء موقف نتنياهو السياسي. حاولت "تل أبيب" إجبار الجمهورية الإسلامية على رد عسكري مباشر من خلال خلق أزمة في أكثر اللحظات حساسية، وبالتالي تحدي الاتفاق بين طهران وواشنطن. إلا أن النتيجة جاءت عكس إرادة نتنياهو تمامًا. لم ينهر الاتفاق، بل أظهر الهجوم على الضواحي لواشنطن أنه من المستحيل احتواء الأزمة دون مراعاة المعادلة اللبنانية ومطالب إيران. عمليًا، ولتجنب رد فعل إيراني والحفاظ على صورة نجاحه الدبلوماسي، اضطر ترامب إلى قبول تنازلات على طريق التوصل إلى تفاهم؛ بدءًا من الرفع الفوري للحصار البحري وصولًا إلى قبول دور لبنان في وقف شامل لإطلاق النار".

انتبهوا للثغرات في مذكرة التفاهم

كتبت صحيفة كيهان: "يُعدّ التفاهم بين إسلام آباد وحماسة ترامب المُغامر اعترافًا صريحًا بالجمود العسكري الذي تعيشه واشنطن أمام الرد الإيراني القوي. مع ذلك، لا يعني هذا التفاهم نهاية الحرب؛ فبعد فشل الاتفاق النووي، يجب على فريق التفاوض، بحذرٍ شديدٍ وعدم ثقة، منع الثغرات القانونية ومصائد الخصم الخائن.

أخيرًا، وبعد أسابيع من التكهنات الإعلامية، ومع إعلان رئيس وزراء باكستان والبيان الرسمي الصادر عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، ظهر تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. على الرغم من أن التفاصيل الكاملة لهذه الوثيقة لم تُنشر بعد، إلا أن نبرة ترامب المذعورة والمتحمسة تُظهر أن تفاهم إسلام آباد بمثابة بيان لهزيمة واشنطن في المعركة. فبعد تلقي صفعات قاسية من الشعب والقوات المسلحة، وفي ظل أزمة داخلية وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز الحيوي، لم يكن أمام ترامب وحلفائه خيار سوى قبول هذا التفاهم.

[...] لا بد من القول بصراحة إن حرب الأيام الاثني عشر ومعركة رمضان، رغم تكلفتها، حققت لنا إنجازات استراتيجية غير مسبوقة. فقد أبطلت هذه الحرب جميع حسابات العدو، وأثبتت للعالم أن عهد الضرب والفرار ضد إيران قد ولّى. إن النصر الاستراتيجي في هذه المعركة، بالإضافة إلى ترسيخ وتعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفائها الأعزاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي في محور المقاومة، رفع مستوى الردع لدى البلاد إلى ذروة جديدة. من جهة أخرى، مثّلت هذه الحملة دليلًا فريدًا على التماسك الوطني في البلاد في صورة مهمة وطنية، وكشفت عن عجز فلول الثورة المضادة، وألحقت عارًا مضاعفًا وغير مسبوق بحركة بهلوي والمخربين؛ تلك الحركة التي عزمت على قصف الوطن، لكنها ذاقت مرة أخرى مرارة الهزيمة.

[...] لذا، فإن مذكرة إسلام آباد لا تعني نهاية عداء واشنطن، ولا القضاء على الثأر لدماء الشهداء، وأطفال مدرسة ميناب الابتدائية، ولا تدمير اقتصاد البلاد. لن يرفع العدو العقوبات بأي حال من الأحوال عبر الحوار والنقاش، وإنما ستُرفع عندما ييأس من تأثيرها على الاقتصاد المحلي.

وفقًا للنص الحالي، فإن الولايات المتحدة في هذه المرحلة التزمت فقط بتعليق العقوبات النفطية خلال المفاوضات، وأجلت رفعها بالكامل إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي؛ وهذا يعني التشبث بالوضع الراهن والإبقاء على التهديد!

لتجنب الثغرات القانونية ومآزق هذه المذكرة، من الضروري التمسك بالمبادئ الأساسية دون التخلي عن الامتيازات الجوهرية: فالمسألة الأساسية هي الحفاظ على زمام الوقت. يسعى الأميركيون جاهدين لتخفيف الضغط الناجم عن حصار مضيق هرمز وأزمة الطاقة الخانقة التي تعصف باقتصادهم، وذلك بإطالة أمد المفاوضات التي تستغرق 60 يومًا، لكسب الوقت ثم العودة إلى الحرب أو فرض العقوبات بعد إعادة تنظيم صفوفهم، لذا يجب الحفاظ على هذه الورقة الرابحة. في المقابل، يستهدف الخصم سيادتنا الوطنية على مضيق هرمز بذريعة قانونية واهية، ويتعين على فريق التفاوض تطبيق تفسيره الثوري بحزم. في نهاية المطاف، يُعدّ التجنب التام لدفع أي تنازلات نقدية ضمانة للنجاح؛ إذ يجب الحفاظ على تفوقنا في عدم تقديم أي التزامات مالية نووية حتى النهاية، ولا يجوز التنازل عن أي تخصيب إلا مقابل رفع العقوبات بشكل كامل وموثق، وإعادة الأصول المجمدة للبلاد".



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