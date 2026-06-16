كشفت وثائق الاستخبارات الوطنية الأميركية، والتي رفعت عنها السرية، أن وزارة الحرب (البنتاغون) استثمرت أكثر من 11 مليون دولار في بناء وتجهيز مختبرات بيولوجية في مناطق مختلفة من أوكرانيا.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأنه: "بعد دراسة الوثائق المذكورة، ووفقًا للبيانات الواردة فيها، فقد كانت شركة "بلاك آند فيتش" Black & Veatch الأميركية هي المقاول الرئيسي في المشروع".

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة المختبر المرجعي المركزي التابع لمعهد البحوث الأوكراني لمكافحة الطاعون قد بلغت نحو 3.49 ملايين دولار، منها أكثر من مليوني دولار خصصت لتجهيزات المختبر.

وتجاوزت النفقات على معدات التشخيص في مقاطعة زاكارباتيه (ترانسكارباثيا) 1.92 مليون دولار، وبلغت الاستثمارات في مختبر خيرسون التشخيصي نحو 1.72 مليون دولار، كم استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 2.1 مليوني دولار في مركز خيرسون الإقليمي للمختبرات. وُفّر التمويل من برامج المساعدة التقنية، حيث كانت وزارة الحرب الأميركية جهة مانحة ووزارة الصحة الأوكرانية جهة مستفيدة.

كما كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، في الأسبوع الماضي، وثائق رفعت عنها السرية تفيد بتمويل واشنطن لأكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك أكثر من 40 مختبرًا في أوكرانيا.

وأشارت الوثائق إلى أن العديد من هذه المختبرات أجرت، وما تزال تجري، أبحاثًا باستخدام مسببات أمراض خطيرة وشديدة العدوىن منها أبحاث "اكتساب الوظيفة" الخطيرة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات البيولوجية للكائنات المعدلة وراثيًا.

واتهمت غابارد مسؤولي الإدارات الأميركية السابقة بأنهم: "كذبوا على الشعب الأميركي بشأن وجود مختبرات بيولوجية ممولة ومدعومة من الولايات المتحدة، وهددوا أولئك الذين حاولوا كشف الحقيقة".

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