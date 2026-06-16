أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني قد تعلّم من إمامه الشهيد ألا يرضى بالذل؛ معربًا عن تقديره لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي، في ادراج بنود لحماية المصالح الوطنية الإيرانية في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية.

وكتب بزشكيان، في منشوره له عبر حسابه على منصة "إكس" الليلة الماضية: "بعد مناقشات مكثفة، أيد أعضاء الثورة الإسلامية جميعهم تقريبًا نص مذكرة التفاهم؛ حتى يتسنى اختبار مدى جدية أميركا في احترام حقوق الشعب الإيراني على أرض الواقع".

وأضاف الرئيس الإيراني في منشوره: "كان لتوجيهات قائد الثورة الدور الأكبر في ادراج بنود لحماية المصالح الوطنية الإيرانية، ونحن ممتنون لذلك".

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