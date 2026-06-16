أکد نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن اليوم، وفي ظل توجيهات وقیادة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، يتواصل نهج القائد الشهيد للثورة الإسلامیة سماحة آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" (قده) بالإيمان والصلابة والعقلانية والأمانة نفسها؛ وأن غياب الإمام الشهيد ثقيل؛ لكن الراية التي رفعها لن تسقط على الأرض أبدًا.

غريب آبادي كتب على حسابه على منصة "إكس": نستقبل شهر محرم الحرام هذا العام، حين كانت أعوامنا الماضية تستحضر في أذهاننا لحظات الجلوس في مجالس عزاء الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث كانت تتهيأُ لنا الفرصةُ أكثرَ من أي وقت مضى للقاء القائد الحكيم، ذلك الذي كان يحيي في القلوب اسم سيد الشهداء بصلابة الإيمان والحكمة والتدبير في الأيام العصيبة وبسكينة أبوية".

وأضاف: "محرم الحرام هذا العام يحمل في طياته غصة أخرى.. فكيف نمر بهذه الأيام ولا نشعر بوطأة غياب الإمام الشهيد، آيةِ الله العظمى الإمام الخامنئي؟ وكيف نجلس في مجالس عزاء الإمام الحسين (عليه السلام) ولا يتردد في أرواحنا ذكرى تلك القامة الشامخة، وتلك النظرة النافذة، وذلك الصمت المليء بالمعاني، وذلك الحضورِ الساكن الذي كان يدعو القلوب إلى الصبر والعزة والمقاومة والعقلانية؟ لقد رحل، لكن الطريق الذي خطّه ما يزال حيًا أكثر من أي وقت مضى؛ إنه طريق الإمام الحسين (ع)، طريق الاستقلال وطريق العزة وطريق الثبات في وجه الظلم، وطريق صون كرامة الأمة".

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