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لبنان

حمادة: لبنان لن يكون
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لبنان

حمادة: لبنان لن يكون "إسرائيليًا" والعدو الخاسر الأول من اتفاق إيران وأميركا

2026-06-16 09:51
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أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة: "أن المعادلة الثابتة، والتي لن تتغير، هي تحرير كامل ارضنا التي يحتلها العدو "الإسرائيلي" حتى آخر ذرة تراب منها".

وخلال الاحتفال بذكرى مرور أربعين يومًا على ارتقاء الشهيد السعيد علي أحمد صقر، أقيم في حسينية الإمام الصادق (ع) في الهرمل، رأى النائب حمادة: "أننا أمام مرحلة جديدة اجتزنا خلالها مرحلة الخطر على وجودنا، والتأثير في قوتنا وإضعافنا"، مشددًا على أن "لبنان لن يكون "إسرائيليًا" أبدًا".

وأشاد حمادة بالتفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أن العدو الصهيوني الخاسر الأول من هذا التفاهم؛ حين حاول التأثير فيه وإفشاله باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات من إعلانه، فكانت النتيجة العكسية التي أفشلت رهانات العدو.

حضر الاحتفال علماء دين وحشد من الفعاليات والأهالي، وتخلله كلمة لعائلة الشهيد ومرثية ومجلس عزاء حسيني ولطم.

 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله ايهاب حمادة تفاهم إسلام أباد
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