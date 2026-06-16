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فلسطين

العدوان مستمر على قطاع  غزّة.. 5 شهداء خلال 24 ساعة 
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فلسطين

العدوان مستمر على قطاع  غزّة.. 5 شهداء خلال 24 ساعة 

2026-06-16 10:22
رغم "وقف إطلاق النار".. مزيد من الشهداء والجرحى في غزّة
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في اليوم الـ250 من اتفاق وقف إطلاق النار؛ يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مختلف مناطق قطاع غزّة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى في عدة مناطق من القطاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

هذا؛ وقد أعلنت مصادر طبية استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء إطلاق نار وقصف "إسرائيلي" استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزّة. وأفادت مصادر محلية بأنّ مسيّرة "إسرائيلية" أطلقت صاروخًا باتجاه منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزّة، ما أدى إلى استشهاد ممرض فلسطيني ونجله.

في وسط القطاع، أعلنت مصادر طبية استشهاد صالح خليفة في غارة استهدفت خيمة في مخيم النصيرات، كما استشهدت المواطنة نادية عياش في غارة "إسرائيلية" استهدفت بلدة الزوايدة.

في واقعة أخرى، استشهد الطفل ريان بهاء أبو العجين وأصيب والده بعدما أطلق جيش الاحتلال النار عليهما واحتجزهما في منطقة وادي السلقا؛ جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزّة.

في السياق ذاته، قصفت مسيّرة "إسرائيلية" منطقة أصداء غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" صباح اليوم النار باتجاه شاطئ مدينة رفح. كما أفادت مصادر محلية بأن الجيش "الإسرائيلي" أطلق النار باتجاه مناطق المواطنين في شرق مدينة غزّة وشمالها.

وفقًا للمعطيات المعلنة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار 992 شهيدًا، إضافة إلى 3144 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 784 شهيدًا من تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ، قد ارتفع إلى 73003 شهداء، فيما بلغ عدد المصابين 173252.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة الشهداء
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