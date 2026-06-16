ذكرت مراسلة الشؤون الدبلوماسية في قناة i24NEWS "الاسرائيلية" غاي عزريئل أن المسؤولين الصهاينة اعترفوا بوجود أزمة حادة مع الولايات المتحدة، مشيرة الى أنهم أعربوا عن اعتقادهم بأن "واشنطن خضعت لمطالب إيران".

ونقلت المراسلة عن مصدر صهيوني قوله "الإحراج يتعلق بشكل أساسي بكل ما يخص إدخال لبنان ضمن الاتفاق.. هذا الموضوع يشكّل سببًا لتوتر كبير جدًا مع الإدارة الأميركية، في ظل خلافات واضحة بين الرجلين"، وأضاف: "ليس من قبيل الصدفة أن هذا الأمر اختفى عن أعين الجمهور".

كذلك نقلت عن مصدر سياسي صهيوني أنه لن يكون هناك انسحاب من لبنان في الوقت الحالي. ومع ذلك، هناك العديد من الأسئلة حول حرية عمل الجيش "الإسرائيلي"، إذ حتى هذه اللحظة لا تُرى هجمات في لبنان، بالتوازي مع وقف إطلاق النار من قبل حزب الله، وتابع "الاتفاق سيفشل، مثل اتفاق أوباما، هذه ليست نهاية المطاف: الإيرانيون لن يلتزموا به، والعمليات المستقبلية للقضاء على المشروع النووي وضرب صواريخهم - مسألة وقت"، على حدّ تعبيره.

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