أفادت شبكة "برس تي في" الإيرانية بأن ثلاث ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية أساسية تمكّنت، اليوم الثلاثاء (16 حزيران/يونيو 2026)، من اختراق الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأشارت "برس تي في" إلى أن عبور السفن الإيرانية ودخولها إلى الموانئ الإيرانية يأتي مع بدء رفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران.

هذا؛ ويعدّ فك الحصار البحري المفروض على إيران أحد الشروط الإيرانية في مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية في إسلام أباد.

وأعلنت إيران وأميركا رسميًا، فجر يوم أمس الاثنين، التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وأن نص المذكرة أصبح نهائيًا، وسيوقّع عليه في جنيف يوم الجمعة القادم,

وأشارت "برس تي في" إلى أن مذكرة التفاهم لم تكن نتيجة للدبلوماسية وحدها، أيضًا نتيجة الإنجازات العسكرية وصمود الشعب الايراني، وأن إيران لديها برامج خاصة لمراقبة تنفيذ أميركا لتعهداتها في مذكرة التفاهم.

كما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أنه: "بفضل الاقتدار والثبات ومقاومة القوات المسلحة والشعب، اضطرت واشنطن إلى القبول بإنهاء الحرب".

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