أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن: "نهاية الحرب في لبنان موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران"، مشيرًا إلى أن: "الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أميركا و"إسرائيل" والطرف الثاني هو إيران وحزب الله".

وأضاف: "أيّ هجوم عسكري من الكيان الصهيوني على لبنان واستمرار الاحتلال نقض لمذكرة التفاهم، وإنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، ويشمل انسحاب "إسرائيل" من الأراضي اللبنانية".

وتابع قائلًا: "أمس أعلن إنهاء الحرب، بشكل فوري ونهائي، في الجبهات كلها ومن بينها لبنان"، مؤكدًا أن البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة القادم.

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