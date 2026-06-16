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العتبة العلوية المقدسة تستقبل أُسر شهداء مدرسة الشجرة الطيبة الإيرانية
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العتبة العلوية المقدسة تستقبل أُسر شهداء مدرسة الشجرة الطيبة الإيرانية

2026-06-16 11:44
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استقبلت العتبة العلوية المقدسة أُسر شهداء مدرسة الشجرة الطيبة، من مدينة ميناب الإيرانية، وذلك ضمن برنامج إنساني وخدماتي يجسّد عمق العلاقات والتعاون بين الجانبين العراقي والإيراني.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في العتبة العلوية المقدسة الخادم حسن الميالي إن نائب الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة الخادم إحسان الطائي وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة وخدم قسم العلاقات قد استقبلوا الوفد الزائر، وقدموا له مختلف التسهيلات اللازمة منذ لحظة وصوله.

وأضاف أنه جرت مرافقة الوفد إلى مقر إقامته القريب من مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، لضمان توفير الأجواء المناسبة والخدمات اللازمة طوال مدة الزيارة.

وأوضح الميالي أن استقبال الوفد يندرج ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة والمسؤولين المحليين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتقديم الدعم والرعاية للأُسر المتضررة.

الكلمات المفتاحية
العراق مدرسة ميناب
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