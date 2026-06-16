توقف الكاتب الصهيوني في صحيفة "معاريف" بن كسبيت عند كلمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليقًا على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فقال "كان تصريح نتنياهو في المؤتمر الصحفي أمس منفصلًا عن الواقع، عندما تحدث عن "فشل" و"نصر"، متجاهلًا الفجوة بين "إسرائيل" في 7 أكتوبر وبين الواقع الأمني والسياسي اليوم".

وأضاف "التصريح الافتتاحي لنتنياهو في المؤتمر الصحفي أمس كان تافهًا إلى حد كبير، مثيرًا للشفقة إلى حد كبير، فارغًا إلى حد كبير. أين ذهب الغرور، أين ذهب "النصر المطلق"، أين ذهبت أهداف الحرب (في غزة، في لبنان، في إيران)؟ "سنواصل إحباط التهديدات في المنطقة"، هكذا وعد".

وأردف "في محاولاته لتسويق النصر شبه الكامل في المؤتمر الصحفي، قال نتنياهو الجملة غير القابلة للتصديق التالية: "يقولون إنه فشل كبير، أي فشل؟ "إسرائيل" في 7 أكتوبر و"إسرائيل" اليوم، كيف يمكن المقارنة؟"

والله ، بيبي. دعونا نتوقف عند "إسرائيل في 7 أكتوبر". من المسؤول عن "إسرائيل في 7 أكتوبر"؟ من أوصل "إسرائيل" إلى 7 أكتوبر؟ من سمح لحماس بأن تتعاظم بهذا الشكل أمامنا؟ من موّل حماس؟ من جلب الأموال القطرية التي موّلت حماس وأوريتش وفلدشتاين؟ من سمح لحزب الله بأن يتعاظم بهذا الشكل؟ من "احتوى" الخيام التي بناها حزب الله داخل أراضينا، ومئات آلاف الصواريخ والقذائف التي جمعها؟".

ورأى أنه "من الصعب تصديق أنه قبل بضعة أشهر فقط خرجت "إسرائيل" والولايات المتحدة إلى حرب مشتركة كحلفاء استراتيجيين. من الصعب تصديق أنه قبل بضعة أشهر فقط قامت مئات الطائرات المقاتلة من الجانبيْن بالهجوم جنبًا إلى جنب لأسابيع على أهداف عديدة داخل إيران، في عرض لتعاون عملياتي غير مسبوق وسيطرة قسرية على كامل المجال الجوي ذي الصلة. من الصعب تصديق أن رئيسًا أمريكيًا اقتنع بالخروج إلى حرب غير بسيطة، على بعد آلاف الكيلومترات من الولايات المتحدة، في "دولة إرهاب" ضخمة التي هي أيضًا قوة إقليمية، فقط لمساعدة "إسرائيل" على إزالة تهديد وجودي عنها. كل هذه الإنجازات المذكورة هنا تعود إلى بنيامين نتنياهو. وقد حصل على الفضل عنها في وقتها، حتى في هذه الصفحات".

ووفق بن كسبيت، الآن حان وقت دفع الحساب. ليس حسابنا، بل الحساب الذي يقدمه ترامب. "لا يوجد غداء مجاني"، قال نتنياهو ذات مرة، وبحق. نحسب المال على الدرج ولا نقول "تم" قبل الهدف. نحن ركضنا لنخبر الأصدقاء وحسبنا مالًا غير موجود. دونالد ترامب انقلب علينا 180 درجة ويقوم الآن بإلقاء نتنياهو، ومعنا جميعًا، تحت عجلات القطار.

كما أشار الى أن "إسرائيل" تدفع الآن ثمن المواجهة مع إيران، التي جرّ إليها ترامب. من وعد بالنصر المطلق، من شرح أن النظام سيسقط، من ظن أن الأمر مجرد نزهة مسائية خفيفة حيث سيؤدي التفوق العسكري والجوي والعملياتي للتحالف "الإسرائيلي"–الأمريكي على إيران إلى نتيجة حاسمة ومطلقة، يجمع الآن شظايا غطرسته ويأمل في البقاء".

وخلص الى أن "لدى نتنياهو ومؤيّديه جواب واحد فقط على هذا الفشل: "ماذا تقترحون؟" يسألون، وكأن هذا غير ذي صلة بهم. نتنياهو قدم عددًا لا يحصى من الاقتراحات عندما كان زعيم المعارضة، قبل ولايته الأولى، وبعدها، وخلال العقد الذي لم يكن فيه رئيسًا للوزراء (1999–2009) – لم يصمد أيٌّ من اقتراحاته. كانت لديه انتقادات لرؤساء الحكومات، وفي بعض الحالات كانت مبرّرة. من يتحمّل المسؤولية هنا عن الخطوات، والحروب، والنتائج هو رئيس الحكومة".

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