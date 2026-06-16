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وسط حضور حاشد لجماهير المنتخب الإيراني، أقيمت أمس مباراة إيران ونيوزيلاندا على وقع صيحات المشجّعين الذين ملؤوا المدرّجات حاملين الأعلام الإيرانية في مشهد استثنائي سُجل على الأراضي الأمريكية.

هذا؛ وقد رفعت مجموعة من المشجعين الإيرانيين، خلال مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026، لافتة أشارت إلى استشهاد 168 طفلًا في عدوان عسكري أميركي استهدف مدرسة ابتدائية في إيران. وتعود الحادثة إلى شباط الماضي، حين استهدفت غارة أميركية مدينة ميناب جنوبي إيران، في اليوم الأول من الحرب الأميركية "الإسرائيلية" على إيران، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأطفال.

في سياقٍ متصل، حضر رئیس الاتحاد الدولي لکرة القدم (الفیفا) "جیاني إنفانتینو" إلى غرفة ملابس المنتخب الإیراني لکرة القدم، وأشاد بالأداء والروح القتالیة المثالیة للاعبین الإیرانیین في مباراتهم ضد منتخب نیوزیلندا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، قائلًا: لقد بعث المنتخب الإیراني برسالة عظیمة للعالم (من قلب المونديال).

وصرح إنفانتينو قائلًا: "أدرك تمامًا الظروف التي وصل بها المنتخب الإيراني إلى هذه المسابقات. لقد شهدنا مباراة صعبة، ولو حالفكم القليل من الحظ لكان بإمكانكم الخروج فائزين. لقد أثبتّم لعائلاتكم وأصدقائكم وللعالم أجمع أنكم هنا، في كأس العالم، وأنكم حاضرون".

وأضاف: "في المباراتين المتبقيتين لكم، ستكونون مصدر فخر وستثبتون ذلك للعالم. هناك الكثير من المشاعر وأنا أتفهم ذلك، لقد أرسلتم رسالة عظيمة لكل شعوب العالم. في هذه المباراة، كان الجمهور في الملعب بأكمله يساندكم، وهذا التضامن يستحق التقدير. هذه بداية كأس العالم، وأنتم تكتبون التاريخ. العالم بأسره يراقبكم، فاستمروا في هذا المسار بشغف، والعبوا لأنفسكم ولشعبكم. لقد سحرتم قلوب العالم، وأثبتم أنكم أقوى من أي شيء".

من جانبه، أكد مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم أمير قلعه نويي أن إيران هي المنتخب الأكثر تضررًا (أو ظلمًا) في كأس العالم. أعلم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بذل جهودًا كبيرة لحضورنا إلى هذه البطولة، ولكن من المنظور الإنساني والفني، فقد وصلنا إلى هنا في ظل ظروف صعبة اتمست بانعدام للعدالة.

وتابع قلعة نويي قائلًا: رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم ومدير المنتخب والمدير الإداري والمسؤول الإعلامي لدينا غائبون. لقد وقع ظلم كبير بحق المنتخب الإيراني؛ بالنظر إلى فارق التوقيت بين إيران وهنا، كان يفترض أن نصل قبل أسبوعين، لكنهم حرمونا هذه الفرصة".

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