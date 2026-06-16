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عربي ودولي

حشود صعدة تبارك لإيران وحزب الله ومحور الجهاد والقدس الانتصار الكبير والتاريخي 
عربي ودولي

حشود صعدة تبارك لإيران وحزب الله ومحور الجهاد والقدس الانتصار الكبير والتاريخي 

2026-06-16 12:38
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شهدت محافظة صعدة اليمنية، اليوم الثلاثاء (16 حزيران/يونيو 2026)، مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدًا بإساءة الرئيس الأميركي المجرم دونالد ترامب بحق مكة المكرمة، مؤكدّا رفض الشعب اليمني لأي استهداف للمقدسات الإسلامية ورموز الأمة.

رفع المشاركون في المسيرة المصاحف الشريفة عاليًا، ورددوا الشعارات المنددة والمستنكرة للإساءة إلى مكة المكرمة، مؤكدين تمسكهم بالقرآن الكريم واستعدادهم للدفاع عن مقدسات الإسلام في مواجهة ما وصفوه بالمخططات الصهيونية المعادية للأمة.

وأكد المشاركون، في بيان ختامي، رفضهم وإدانتهم الشديدة للإساءات المتكررة والممنهجة التي تستهدف المقدسات الإسلامية، ومنها الإساءة الأخيرة لمكة المكرمة، ورأوا أن تلك الممارسات تأتي ضمن محاولات تستهدف النيل من قدسية دين الله ورموزه في نفوس المسلمين.

كما رأى المشاركون، في بيانهم، أن الإساءات المتكررة للقرآن الكريم وللنبي محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- ولمقدسات الأمة، تهدف إلى فصل الأمة عن مصادر هدايتها وإغراق البشرية في مستنقعات الضلال والفساد، محذرين من خطورة الصمت والتقاعس إزاء هذه الممارسات.

كذلك أوضح البيان أن تقاعس الأمة عن نصرة مقدساتها ورموزها يشجع الأعداء على استمرار ممارساتهم الإجرامية، داعيًا إلى تحمل المسؤولية في مواجهة تلك الإساءات والتصدي للمخططات التي تستهدف الدين الإسلامي ومقدساته.

وبارك البيان لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وللأمة الإسلامية حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ووصفها بـــــ:" "محطة مهمة في التاريخ الإسلامي، ومناسبة لاستلهام قيم الإيمان والثبات والجهاد في سبيل الله".

 وجدد البيان تأكيده ثبات الشعب اليمني في نصرة الإسلام والتمسك بنهج القرآن ورفع راية الإسلام والجهاد، مشددًا على التمسك بالموقف الديني والقرآني في مواجهة التحديات التي تستهدف الأمة.

كذلك بارك البيان لإيران وحزب الله ومحور الجهاد والقدس "الانتصار الكبير والتاريخي في هذه الجولة ضد طواغيت الأرض"، ورأه "إنجازًا مهمًا في مسار المواجهة مع قوى الاستكبار".  ولفت البيان إلى أن العدو المجرم لا يخفي نوايا الغدر والخيانة، مؤكدًا ضرورة الاستعداد للجولة القادمة بكل عزم وتوكل على الله، ومواصلة الثبات والجاهزية في مواجهة التحديات المقبلة.

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حزب الله الجمهورية الاسلامية في إيران اليمن دونالد ترامب تفاهم إسلام أباد
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