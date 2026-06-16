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خروقات العدو مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار: مدفعية الاحتلال تقصف بلدات جنوبية
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لبنان

خروقات العدو مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار: مدفعية الاحتلال تقصف بلدات جنوبية

2026-06-16 13:04
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يستمرّ العدو "الاسرائيلي" في خرق اتفاق وقف اطلاق النار.

ومنذ الصباح، سُجّل قصف لمدفعية العدو لبلدات كفرتبنيت، ودوحة كفررمان، حبوش

كما استهدفت مدفعية العدو بلدات سجد والمحمودية ومحيط الريحان في جزين

كذلك، استهدف طيران العدو المسيّر سيارة "فان" على طريق حداثا حاريص - قضاء بنت جبيل.

على صعيد الطيران المسيّر المعادي، سُجّل تحليق لمسيّرة "اسرائيلية" على علو منخفض فوق الزهراني والقرى المجاورة.

وفي قضاء صيدا، خرقت مسيّرات العدو الأجواء اللبنانية منذ ساعات الصباح وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف بتحليقها في أجواء مناطق صيدا وقرى شرقها ومخيمي عين الحلوة والمية ومية على علو منخفض جدًا.

في البقاع، سُجّل تحليق لمسيّرات العدو في أجواء بعلبك.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جنوب لبنان
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