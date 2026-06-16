استنكر مجلس الشورى الإساءات والتصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي المجرم دونالد ترامب بحق أقدس مقدسات المسلمين وأطهر بقاع الأرض، مكة المكرمة.

ورأى مجلس الشورى اليمني، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء (16 حزيران/يونيو 2026)، أن "هذا التطاول السافر هو امتداد لسياسة الصلف والعداء الأميركي الممنهج ضد الأمة الإسلامية وعقيدتها وتاريخها، وتجسيد للحقد الدفين الذي تكنه هذه القوى للرموز والمقدسات الدينية".

واستهجن البيان الصمت العربي والإسلامي الرسمي إزاء الإساءات المتكررة من دول الغرب للرموز والمقدسات الإسلامية، مؤكدًا أن هذا التخاذل والتقاعس من الأنظمة والحكومات هو ما يشجع أعداء الأمة على التمادي في استهداف مقدساتها من دون خوف من ردع أو محاسبة.

كما أشار إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك ثوابت عقدية جامعة وخطوط حمراء، والدفاع عنها واجب ديني وأخلاقي مقدس يقع على عاتق الأمة، شعوبًا وحكومات.

كذلك وجه دعوة عاجلة إلى رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، لعقد جلسة طارئة واستثنائية للوقوف بحزم أمام هذه الإساءة النكراء، واتخاذ مواقف برلمانية وتشريعية موحدة ومسؤولة تلزم الحكومات بالتحرك لحماية المقدسات الإسلامية.

وأهاب مجلس الشورى بأبناء الشعب اليمني للخروج في: "مسيرات غضب مليونية استجابة لله وجهادًا في سبيله، وتلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي".

وختم داعيًا الشعوب العربية والإسلامية والعلماء والمؤسسات الدينية إلى التحرر من الصمت، والخروج الواسع والمشرف في مظاهرات ومسيرات غاضبة؛ لتأكيد تلاحم الأمة في مواجهة الطغيان والاستكبار والضغط باتجاه اتخاذ مواقف حازمة تشمل المقاطعة السياسية والاقتصادية الشاملة، ما يعيد للأمة هيبتها، ويضع حدًا لهذا المسلسل الخبيث الذي يستهدف بين حين وآخر المقدسات والرموز الإسلامية.

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