بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء، أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تشكّل هاتان المناسبتان العظيمتان، بقيم التضحية والفداء والإيثار والتعاون والوحدة، محطة للبنانيين عامة، والمسلمين خاصة في لبنان والعالمين العربي والإسلامي، لاستلهام تلك القيم الإنسانية الخالدة، من أجل بناء وطننا وأمتنا وعلاقاتنا على أسس العدالة والكرامة، والهجرة من بوتقة الحقد الطائفي والمذهبي، والتحرّر من خطاب الكراهية نحو رحاب التلاقي والحوار، لما فيه مصلحة أوطاننا وإنساننا، فحب الأوطان من الإيمان.

الكلمات المفتاحية