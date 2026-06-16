العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي  الشيخ قاسم في رسالة إلى قاليباف: إيران أيقونة العزة ونصيرة الحق والمستضعفين

لبنان

الرئيس بري بمناسبة العام الهجري الجديد: للتحرّر من خطاب الكراهية
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الرئيس بري بمناسبة العام الهجري الجديد: للتحرّر من خطاب الكراهية

2026-06-16 14:27
64

بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء، أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تشكّل هاتان المناسبتان العظيمتان، بقيم التضحية والفداء والإيثار والتعاون والوحدة، محطة للبنانيين عامة، والمسلمين خاصة في لبنان والعالمين العربي والإسلامي، لاستلهام تلك القيم الإنسانية الخالدة، من أجل بناء وطننا وأمتنا وعلاقاتنا على أسس العدالة والكرامة، والهجرة من بوتقة الحقد الطائفي والمذهبي، والتحرّر من خطاب الكراهية نحو رحاب التلاقي والحوار، لما فيه مصلحة أوطاننا وإنساننا، فحب الأوطان من الإيمان.

الكلمات المفتاحية
نبيه بري عاشوراء
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور| حزب الله شيّع ثلة من الشهداء في روضة شهداء المقاومة الإسلامية بالغبيري
بالصور| حزب الله شيّع ثلة من الشهداء في روضة شهداء المقاومة الإسلامية بالغبيري
لبنان منذ 7 دقائق
 الشيخ قاسم في رسالة إلى قاليباف: إيران أيقونة العزة ونصيرة الحق والمستضعفين
 الشيخ قاسم في رسالة إلى قاليباف: إيران أيقونة العزة ونصيرة الحق والمستضعفين
لبنان منذ 25 دقيقة
الرئيس بري بمناسبة العام الهجري الجديد: للتحرّر من خطاب الكراهية
الرئيس بري بمناسبة العام الهجري الجديد: للتحرّر من خطاب الكراهية
لبنان منذ ساعة
فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف آلية مدفعيّة للعدو في العديسة
فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف آلية مدفعيّة للعدو في العديسة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الرئيس بري بمناسبة العام الهجري الجديد: للتحرّر من خطاب الكراهية
الرئيس بري بمناسبة العام الهجري الجديد: للتحرّر من خطاب الكراهية
لبنان منذ ساعة
المفتي قبلان في رسالة عاشوراء: لا يمكن التخلّي عن المقاومة
المفتي قبلان في رسالة عاشوراء: لا يمكن التخلّي عن المقاومة
لبنان منذ ساعتين
عراقجي يهاتف عون وبري: وقف العدوان على لبنان يجب أنْ يدخل حيّز التنفيذ فورًا 
عراقجي يهاتف عون وبري: وقف العدوان على لبنان يجب أنْ يدخل حيّز التنفيذ فورًا 
لبنان منذ 18 ساعة
رفع رايات العزاء في بعلبك إيذانًا ببدء مراسم شهر محرم
رفع رايات العزاء في بعلبك إيذانًا ببدء مراسم شهر محرم
لبنان منذ 22 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة