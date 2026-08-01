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اسبوع الوحدة الإسلامية

إيران

اللواء رضائي: قضية مضيق هرمز مرتبطة بانتهاء الحروب في كل المنطقة
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إيران

اللواء رضائي: قضية مضيق هرمز مرتبطة بانتهاء الحروب في كل المنطقة

2026-08-28 00:10
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أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن طهران تنظر إلى أمن لبنان باعتباره جزءًا من أمن منطقة غرب آسيا برمّتها، داعيًا إلى إنهاء الحروب في لبنان وغزة وسورية، ومشددًا على أن استمرار التوتر في ساحة واحدة ينعكس على مجمل دول المنطقة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

وفي مقابلة عبر قناة المنار، وجّه اللواء محسن رضائي تحية إلى الشعب اللبناني بكل طوائفه وفئاته، مستذكرًا شهداء لبنان وحزب الله، ومشيدًا بوحدة اللبنانيين في مواجهة "إسرائيل"، كما خصّ بالشكر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مؤكدًا أنه نجح في قيادة المقاومة خلال المرحلة الحالية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مثنيًا على دوره في الساحة السياسية اللبنانية.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن "من بين الشروط التي تطرحها إيران في أي تفاهم مع الولايات المتحدة وقف الحرب في مختلف ساحات غرب آسيا، ولا سيما في لبنان، وانسحاب "إسرائيل" من الأراضي اللبنانية التي سيطرت عليها، إلى جانب إنهاء الحرب في قطاع غزة ووقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على سورية"، واعتبر أن المنطقة باتت "سلسلة مترابطة"، بحيث يؤدي اهتزاز الأمن في أي دولة إلى ارتفاع كلفة الاستثمار وإضعاف فرص التنمية في سائر الدول.

وأكد اللواء محسن رضائي أن العلاقة بين إيران ولبنان "تاريخية وعريقة"، مشيرًا إلى الروابط التي نشأت منذ قرون بين علماء جبل عامل وإيران، ومعلنًا أن بلاده ستواصل دعم لبنان بكل إمكاناتها.

وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على أن الضاحية وبيروت تمثلان "خطًا أحمر" بالنسبة إلى إيران، مؤكدًا أن طهران تراقب التطورات "بمنتهى الجدية"، وأن "إسرائيل" ستجد نفسها مضطرة إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي دخلتها.

وأكد رضائي أن انتقال الولايات المتحدة إلى الضغوط الاقتصادية يعكس محدودية فاعلية الخيار العسكري وحده، ملوحًا بأن طهران سترد على أي تصعيد اقتصادي بخطوات مضادة تستهدف المصالح الاقتصادية الأميركية في المنطقة.

وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على أن قضية هرمز ليست منفصلة عن مجمل الصراع الإقليمي، معتبرًا أن على الولايات المتحدة "إثبات الجدية" في تنفيذ الالتزامات المطلوبة قبل بناء أي ثقة جديدة، في ظل ما وصفه بـ "وادٍ سحيق من انعدام الثقة" بين الطرفين.

وفي ختام حديثه، قال رضائي "أفخر بمقاومة الشعب اللبناني وأنحني أمامهم وأعلم حجم المشاكل التي يعانون منها"، وأكد أن الجمهورية الإسلامية ستسعى حتمًا، بالتعاون مع الدول الإسلامية، إلى تعويض الأضرار وإعادة بناء المنازل المدمرة في لبنان، وأنها "سوف تُبنى إن شاء الله".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز محسن رضائي
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